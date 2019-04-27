Thời gian đầu khi nghệ sĩ Lê Bình mới nhập viện, công chúng vô cùng xót xa trước hoàn cảnh neo đơn của ông. Vì sức khỏe yếu nên ông phải nhờ bạn bè đăng tin thuê người chăm sóc mình tại bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, công chúng thấy con gái diễn viên Lê Bình túc trực tại đây. Những hình ảnh này được một vài nghệ sĩ vô tình ghi lại khi vào thăm ông. Con gái nghệ sĩ gạo cội luôn bên cạnh chăm sóc ba bất kể ngày đêm, an ủi ông vượt qua nỗi đau bệnh tật.



Nhiều ngày qua, con gái nghệ sĩ Lê Bình luôn túc trực và chăm sóc ba từng li từng tí - Ảnh: FBNV

Cô thay ông từ chối nhận tiền ủng hộ từ mạnh thường quân - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, MC Minh Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình gầy guộc, xanh xao nhắm mắt nằm trên giường, bên cạnh là con gái đang đặt tay lên trán ba đầy quan tâm và lo lắng. Kèm theo đó, anh còn chia sẻ câu chuyện xúc động giữa nghệ sĩ Lê Bình và con gái tại bệnh viện. Câu chuyện tuy ngắn nhưng chứa đựng tình phụ tử thiêng liêng khiến nhiều người bùi ngùi.