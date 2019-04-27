Câu chuyện tưởng chừng giản đơn và hết sức nhỏ bé nhưng bên trong đó là biết bao tình cảm và sự yêu thương mà nghệ sĩ Lê Bình và con gái dành cho nhau.
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Thời gian đầu khi nghệ sĩ Lê Bình mới nhập viện, công chúng vô cùng xót xa trước hoàn cảnh neo đơn của ông. Vì sức khỏe yếu nên ông phải nhờ bạn bè đăng tin thuê người chăm sóc mình tại bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, công chúng thấy con gái diễn viên Lê Bình túc trực tại đây. Những hình ảnh này được một vài nghệ sĩ vô tình ghi lại khi vào thăm ông. Con gái nghệ sĩ gạo cội luôn bên cạnh chăm sóc ba bất kể ngày đêm, an ủi ông vượt qua nỗi đau bệnh tật.
Mới đây nhất, MC Minh Ngọc bất ngờ đăng tải hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình gầy guộc, xanh xao nhắm mắt nằm trên giường, bên cạnh là con gái đang đặt tay lên trán ba đầy quan tâm và lo lắng. Kèm theo đó, anh còn chia sẻ câu chuyện xúc động giữa nghệ sĩ Lê Bình và con gái tại bệnh viện. Câu chuyện tuy ngắn nhưng chứa đựng tình phụ tử thiêng liêng khiến nhiều người bùi ngùi.
MC Minh Ngọc viết: "Chú đang nằm trên chiếc giường quen thuộc mươi ngày qua rồi, bên cạnh vẫn là cô con gái yêu dấu của mình, hôm nay chú gọi con gái đến bóp chân cho đỡ mỏi.
'Cha: Hân... Hân... Hân!
Người con gái đang thiu thiu ngủ vì quá mệt trong thời gian ở tại bệnh viện.
Con: Dạ.
Cha: Lại bóp chân cho ba.
Con thắc mắc: Bóp chân hả ba?
Đứa con gái đang ngồi bóp chân cho cha chợt nhớ đôi chân của ba mình làm gì còn cảm giác, quay qua hỏi ba.
Con: Hết mỏi chưa ba.
Cha: Không có mỏi.
Con gái ngạc nhiên lần 2.
Con: Không mỏi bóp chi ba?
Cha: Ba thích...'".
Dù đang chịu nhiều cơn đau thể xác do bệnh tiến triển xấu nhưng người hâm mộ mong rằng nghệ sĩ Lê Bình sẽ mạnh mẽ vượt qua trước nhờ sự quan tâm, thương yêu của người thân và khán giả cả nước.