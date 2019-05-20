Việt Hương lần đầu tiết lộ nguy hiểm 'một mất một còn' khi sinh con, và điều đặc biệt về con gái cưng

Những chia sẻ thú vị của diễn viên hài Việt Hương về con gái cưng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Việt Hương là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Mỗi khi xuất hiện, cô luôn mang đến cho mọi người niềm vui và tiếng cười. Thế nhưng, trên sân khấu hoạt ngôn bao nhiêu thì ngoài đời, nữ nghệ sĩ lại kín tiếng bấy nhiêu. Việt Hương rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên chồng và con gái với công chúng. Thế nhưng ít giờ trước, Việt Hương bất ngờ đăng tải bài viết dài trên fanpage và tiết lộ điều thú vị về con gái đầu lòng tên Elyza của mình. Cô cho biết, sinh con gái vô cùng khó khăn, tưởng chừng phải hy sinh một trong hai. Thế nhưng sau đó, cô bé lại vô cùng dễ chịu.

Việt Hương tự hào viết về con gái cưng - Ảnh: FBNV Sinh con được 2 tháng, cô đã quay lại làm việc và "tiểu công chúa" cũng phải theo mẹ đi khắp nơi. Đến hiện tại, cô bé đã cùng mẹ di chuyển trên khoảng 100 chuyến bay. Với nữ nghệ sĩ, con gái là đứa trẻ ngoan và dễ tính nhất. Elyza ngủ không cần mẹ dỗ dành và không hề quấy khóc làm phiền bất kỳ ai khi được mẹ đưa đi lưu diễn cùng. Thậm chí những lúc bị sốt, cô bé cũng không khó chịu mà chỉ báo với mẹ là người bị nóng. Việt Hương viết: "Con là đứa bé dễ chịu nhất đối với Mẹ, Elyza à!!! Sinh con tưởng là 1 mất 1 còn, nhưng mình đến với nhau thì con luôn là đứa bé dễ chịu vô cùng… Mẹ và bố đi diễn gởi con cho ai cũng nhận vì con rất biết thân phận ở ké. Biết ăn tất cả món ăn Việt Nam kể cả mắm tôm, rau thơm các loại. Nói tiếng Việt và viết thơ cho mẹ bằng tiếng Việt".

Hơn 10 năm 'về chung nhà', Hoài Phương và Việt Hương có với nhau cô con gái thông minh, dễ thương - Ảnh: FBNV Trong việc học, con gái khiến Việt Hương vô cùng tự hào. Tuy chỉ mong con học trung bình và không kỳ vọng hay tạo áp lực ép cô bé phải đạt thành tích này nọ, nhưng không ngờ Elyza lại đứng tận top 3 trong trường. Trong các hoạt động năng khiếu, cô bé cũng bộc lộ khả năng vượt trội của mình so với các bạn. Mới đây, nữ nghệ sĩ tự hào khoe con gái giành được huy chương đồng khi tham gia giải đấu Wushu tại Mỹ. “Đối với mẹ Wushu là rèn luyện sức khỏe và 1 môn thể thao để con chơi với bạn bè anh chị có võ cho khỏe. Vậy mà con lại thi đấu để có huy chương đồng. Mẹ vui lặng lẽ nhìn hình con mà vui không sao tả hết. Mẹ luôn là người chúc con đi học vui nhé, chứ không chúc con học giỏi nhé. Vậy mà học chữ, học đàn, học võ con đều làm mẹ rưng rưng, vì không có mẹ bên cạnh thường xuyên nhưng con luôn luôn làm mẹ an tâm. Tất cả tố chất đó chắc con thừa hưởng từ bố con”, cô tự hào chia sẻ. Nữ nghệ sĩ tự hào vì cô con gái tài năng của mình - Ảnh: FBNV Thành tích đáng nể của Elyza nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ cư dân mạng và đồng nghiệp của bố mẹ. Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình Việt Hương.

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