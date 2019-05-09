Việt Hương rơi nước mắt với tâm thư ông xã viết về ba vợ

Hậu trường 09/05/2019 11:18

Diễn viên hài Việt Hương xúc động khi đọc dòng tâm sự dài ông xã Hoài Phương viết cho ba vợ sau khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 4/5 vừa qua, làng giải trí Việt nhận tin buồn khi bố diễn viên hài Việt Hương - nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng qua đời ở tuổi 84. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô bờ đối với gia đình, người thân. 

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Hoài Phương trở về Việt Nam phụ gia đình lo tang lễ cho ba vợ. Suốt nhiều ngày liền, anh luôn bên cạnh, an ủi Việt Hương - Ảnh: FBNV 

Sau khi lo chu toàn hậu sự, Việt Hương nghẹn ngào khi đọc được tâm sự của ông xã viết về ba vợ. Theo đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Hoài Phương nhớ lại nhiều kỷ niệm với ba vợ khi ông còn sống.

Ông xã Việt Hương ngậm ngùi viết: "Ba! Có lẽ mình có thể tự cho mình là một người con rể may mắn được gần cả ba và má vợ. Trước đây khi má còn sống, má đã sang Mỹ nhiều tháng để chăm sóc con gái và cháu ngoại mới sinh. Má là một người tỉ mỉ, gia giáo, và kỹ tính. Tuy nhiên má lại rất lãng mạn, yêu thơ, yêu hoa, yêu thiên nhiên, hội họa. Những điều này là điểm chung giữa mình và má. Vì vậy hai má con rất hợp nhau.

Còn với ba vợ thì mình không có nhiều thời gian bên ông bằng má. Mặc dù vậy, 2 ba con cũng có đủ thời gian để hiểu nhau. Những ngày ba sang Mỹ chơi, mình đưa ba đi khắp mọi nơi để ba được trải nghiệm những gì đặc biệt ở đất Mỹ…

Việt Hương rơi nước mắt với tâm thư ông xã viết về ba vợ - Ảnh 2
Bố nghệ sĩ Việt Hương vừa qua đời vào ngày 4/5 vừa qua - Ảnh: FBNV

Những năm gần đây tuy đã ở vào lứa tuổi trên dưới 80, ba vẫn luôn là người năng động, hoạt bát và lanh lẹ. Có lần đi chơi trong một trung tâm mua sắm lớn ở Nam Cali, Mỹ, ba đi loanh quanh rồi lạc đâu mất tiêu. Con cháu bủa đi tìm ba. Tuy rằng không có điện thoại di động và cũng không biết tiếng Anh, ba vẫn tìm được đến mấy người nhân viên nhờ họ liên lạc với mình. Ba luôn để ý từng góc phố, từng tên đường nên nhiều khi đi lang thang chơi một mình nhưng vẫn tìm được đường trở về. Tính ba thích lãng du như vậy đấy. Ở Việt Nam sở thích của ba là nhảy lên chiếc xe đạp mini gọn nhẹ của ba rồi đạp đi khắp nơi, không điểm đến. Mỗi ngày ba lại khám phá một khu phố mới...

Rồi một sở thích mới lại được hình thành với ba. Mỗi buổi sáng sau bữa điểm tâm, ba nhảy lên chiếc xe buýt với tấm vé xe miễn phí dành cho người cao niên và theo xe đi quanh thành phố. Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, ba đã đồng hành cùng bao bác tài đến quen mặt qua bao nhiêu bến đỗ, du lịch quanh thành phố, rồi về là ghé qua làm một chầu massage thuốc Bắc. Nhưng ba không chỉ dừng lại ở đó. Thỉnh thoảng bất chợt ba lại khoác ba lô nhảy lên xe đò đi du lịch một chuyến miền Tây xuống tận Cà Mau hoặc một mình lên tàu ra Bắc. Mỗi nơi ghé lại một hai ngày để tham quan mỗi địa danh và trải nghiệm những gì đặc trưng của vùng miền đó. Đối với ba cuộc đời là sự khám phá, là không có điểm dừng. Vì tính cách rất dễ thích nghi, không cầu kỳ, ba đúng là dân phượt chuyên nghiệp bằng... xe đò, một ông ‘ta’ ba lô chính hiệu.

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Hình ảnh xúc động nữ nghệ sĩ chụp cùng thân phụ lúc ông còn khỏe mạnh - Ảnh: FBNV

Ở trong nhà có lẽ ba là một người cha, người ông dễ tính nhất. Chẳng bao giờ la lối, cằn nhằn con cháu, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng làm phiền ai. Nhưng khi ai cần gì thì ba nhiệt tình giúp đỡ. Tuy vậy tính ba cũng thuộc diện đầu đội trời chân đạp đất. Ai làm được cái gì thì ba làm được cái đó. So với lứa 3x thì ba thuộc tuýp người khoái khám phá".

Sau khi nhắc lại những tháng ngày sống vui vẻ tự tại của ba vợ, Hoài Phương nhớ về 2 tuần cuối đời của ông. Trong đêm ông vĩnh biệt cõi trần, Hoài Phương đã gọi điện thoại để hỏi thăm. Dù sức yếu không nói chuyện được, nhưng anh vẫn kịp nhìn mặt ông lần cuối.

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Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Việt Hương đang sống hạnh phúc bên chồng và con gái tại Mỹ - Ảnh: FBNV

"Ba như một cỗ máy, hoạt động không ngừng nghỉ. Rồi một ngày kia cỗ máy tám mươi mấy tuổi không hỏng hóc gì bất chợt ngưng hoạt động. Ba bỗng yếu hẳn đi chỉ trong một ngày. Ba không muốn ăn nữa. Chỉ nằm một chỗ. Không đau. Không bệnh. Không kêu rên. Cũng chẳng than vãn. Ba nằm như vậy khoảng hơn 2 tuần. Hôm mình gọi điện về thăm ba thì ba yếu quá không trả lời mình được, tuy rằng vẫn nhận ra con rể và gật đầu nhẹ. Cũng trong đêm đó, ba nhẹ nhàng ra đi trong giấc ngủ ngàn thu. Nhẹ nhàng như một giấc mơ đưa ba đến một phương trời xa hơn, rộng hơn để ba tiếp tục khám phá.

Ba ơi! Ba hãy cứ là ba, cứ luôn vô tư và luôn bình thản với cuộc hành trình mới của cuộc đời nhé ba!

Sài Gòn, 8/5/2019”.

Những tâm sự chân thành, đầy tình cảm của Hoài Phương khiến người hâm mộ vô cùng xúc động. 

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời

Hiện tại, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi vòng hoa cùng lời chia buồn sâu sắc nhất đến Việt Hương và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

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