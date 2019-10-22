Vợ xa nhà, chồng Việt Hương khoe con gái đảm đang, bày cách xử lý nếu chồng tương lai 'cà chớn'

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương vì khéo dạy con gái Elyza.

Việt Hương là nữ nghệ sĩ đang được khán giả khắp cả nước yêu mến. Những năm trở lại đây, cô xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình, gameshow. Điều này đồng nghĩa với việc cô không có nhiều thời gian cho chồng con. Trong khi Việt Hương dành nhiều thời gian hoạt động ở Việt Nam thì ông xã Hoài Phương và con gái Elyza vẫn sinh sống tại Mỹ. Rất may nữ nghệ sĩ có được người chồng biết thấu hiểu cho công việc vất vả của vợ. Anh đã thay cô chăm sóc con gái một cách chu đáo nhất.

Tổ ấm hạnh phúc của nghệ sĩ Việt Hương bên chồng con - Ảnh: FB Mới đây, nhạc sĩ Hoài Phương bất ngờ khoe ảnh con gái cưng trên trang cá nhân. Không có mẹ thường xuyên bên cạnh nhưng bé Elyza vẫn được ba chăm sóc chu đáo, thậm chí dạy cả cách may vá. Chồng Việt Hương tự hào: "Cầm kim hay cầm búa, cái gì con cũng nên biết. Sau này thằng chồng cà chớn, mở cửa 'mời' nó ra khỏi nhà con nhé".

Chưa tròn 10 tuổi, con gái Việt Hương đã biết khâu vá cực khéo - Ảnh: FB Elyza còn được ba Hoài Phương chỉ cách sử dụng búa để sửa chữa đồ đạc - Ảnh: FB Dưới bài viết, mọi người hết lời khen ngợi Hoài Phương vì dạy con gái quá khéo: "Bé giỏi là phải khen ông bố đấy"; "Con gái giỏi quá, ba Phương đào tạo tài ghê"; "Nhìn cũng chuyên nghiệp ghê chưa"... Đặc biệt khi một người quen khen: "Mẹ cháu dạy con khéo ghê", Hoài Phương hài hước đáp: "Dạ không, bố cháu dạy đấy ạ. Mẹ cháu lơ mơ là bố cháu cũng 'mời' ra như ai". Tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất tình cảm - Ảnh: FB Dù sống tại Mỹ nhưng vào những dịp đặc biệt hay nghỉ hè, Hoài Phương đều đưa con gái về Việt Nam thăm quê hương. Mỗi năm, gia đình Việt Hương đều cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Vợ chồng Việt Hương suýt khóc khi xem thành tích học của con gái tại Mỹ Cầm bảng điểm của con gái, vợ chồng danh hài Việt Hương - Hoài Phương rưng rưng vì thành tích học của cô bé tốt hơn cả sự mong đợi.

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