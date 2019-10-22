Vợ xa nhà, chồng Việt Hương khoe con gái đảm đang, bày cách xử lý nếu chồng tương lai 'cà chớn'

Hậu trường 22/10/2019 17:09

Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhạc sĩ Hoài Phương - chồng Việt Hương vì khéo dạy con gái Elyza.

Việt Hương là nữ nghệ sĩ đang được khán giả khắp cả nước yêu mến. Những năm trở lại đây, cô xuất hiện dày đặc trên các chương trình truyền hình, gameshow. Điều này đồng nghĩa với việc cô không có nhiều thời gian cho chồng con.

Trong khi Việt Hương dành nhiều thời gian hoạt động ở Việt Nam thì ông xã Hoài Phương và con gái Elyza vẫn sinh sống tại Mỹ. Rất may nữ nghệ sĩ có được người chồng biết thấu hiểu cho công việc vất vả của vợ. Anh đã thay cô chăm sóc con gái một cách chu đáo nhất.

chong viet huong 1
Tổ ấm hạnh phúc của nghệ sĩ Việt Hương bên chồng con - Ảnh: FB

Mới đây, nhạc sĩ Hoài Phương bất ngờ khoe ảnh con gái cưng trên trang cá nhân. Không có mẹ thường xuyên bên cạnh nhưng bé Elyza vẫn được ba chăm sóc chu đáo, thậm chí dạy cả cách may vá.

Chồng Việt Hương tự hào: "Cầm kim hay cầm búa, cái gì con cũng nên biết. Sau này thằng chồng cà chớn, mở cửa 'mời' nó ra khỏi nhà con nhé".

chong viet huong 2

chong viet huong 3
Chưa tròn 10 tuổi, con gái Việt Hương đã biết khâu vá cực khéo - Ảnh: FB
chong viet huong 4
Elyza còn được ba Hoài Phương chỉ cách sử dụng búa để sửa chữa đồ đạc - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người hết lời khen ngợi Hoài Phương vì dạy con gái quá khéo: "Bé giỏi là phải khen ông bố đấy"; "Con gái giỏi quá, ba Phương đào tạo tài ghê"; "Nhìn cũng chuyên nghiệp ghê chưa"...

Đặc biệt khi một người quen khen: "Mẹ cháu dạy con khéo ghê", Hoài Phương hài hước đáp: "Dạ không, bố cháu dạy đấy ạ. Mẹ cháu lơ mơ là bố cháu cũng 'mời' ra như ai".

chong viet huong 5
Tuy không thường xuyên gặp mặt nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất tình cảm - Ảnh: FB

Dù sống tại Mỹ nhưng vào những dịp đặc biệt hay nghỉ hè, Hoài Phương đều đưa con gái về Việt Nam thăm quê hương. Mỗi năm, gia đình Việt Hương đều cùng nhau tham gia các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Vợ chồng Việt Hương suýt khóc khi xem thành tích học của con gái tại Mỹ

Vợ chồng Việt Hương suýt khóc khi xem thành tích học của con gái tại Mỹ

Cầm bảng điểm của con gái, vợ chồng danh hài Việt Hương - Hoài Phương rưng rưng vì thành tích học của cô bé tốt hơn cả sự mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương Hoài Phương bé Elyza

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026