Hà Hồ khoe quà Giáng sinh được con trai tặng, Subeo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen vì tài năng hội họa

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ hình ảnh món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa mà con trai Subeo dành tặng mẹ.

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ về món quà đặc biệt mà cô nhận được từ Subeo dịp Giáng sinh: “Đang trên đường về Cần Thơ cho event tối nay... ngồi ngắm cục kim cương bằng xương bằng thịt. Đêm qua bay từ Hà Nội về trong đêm đến nhà cũng 1 rưỡi sáng ôm cục kim cương ngủ đến sáng thì cậu dậy vẽ nốt chân dung của mẹ theo ảnh trên mạng để tặng Giáng sinh cho Mẹ.

Thế thôi đấy mà hạnh phúc, thiết nghĩ đến giờ này vẫn chạy show điên đảo mà không có cục kim cương này trong cuộc đời thì mọi thứ cũng chỉ là phù du. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành”.

‘Nữ hoàng giải trí’ hạnh phúc chia sẻ món quà Giáng sinh đặc biệt được Subeo dành tặng - Ảnh: FB Theo chia sẻ của giọng ca “Vẻ đẹp 4.0”, dù mệt mỏi với lịch trình dày đặc nhưng chỉ cần nhìn thấy con trai là cô lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu bé cũng rất tình cảm và yêu thương Hà Hồ khi dành hết tâm huyết để vẽ chân dung mẹ làm quà Giáng sinh. Bức vẽ chibi người mẹ nổi tiếng của Subeo nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ cư dân mạng - Ảnh: FB Hà Hồ từng chia sẻ Subeo là người rất tình cảm - Ảnh: FB Dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt khen ngợi khả năng hội họa của Subeo, đồng thời gửi lời chúc đến mẹ con nữ ca sĩ: “Em vẽ tranh đẹp quá Hà ơi”, “Công nhận Subeo vẽ chân dung chị y như người thiệt”, “Ôi chị thật là xinh trong hình ảnh Subeo nhìn thấy”, “Chúc chị và Subeo Giáng sinh an lành nhé”… Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB Được biết trong dịp Giáng sinh năm ngoái, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã cùng Subeo đến Pháp, Thụy Điển và Thụy Sĩ theo sở thích của cậu bé để đón Noel. Tuy nhiên, năm nay vì kín lịch chạy show nên nữ ca sĩ vẫn chưa thể dành thời gian ở bên gia đình.

Nhắc đến cố nghệ sĩ Minh Thuận, Hà Hồ bật khóc tiết lộ câu chuyện ít ai biết lúc mới vào nghề Mới đây, trên một gameshow truyền hình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã không giấu được sự xúc động khi nhớ đến câu chuyện về cố nghệ sĩ Minh Thuận.

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