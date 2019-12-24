Hà Hồ khoe quà Giáng sinh được con trai tặng, Subeo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen vì tài năng hội họa

Hậu trường 24/12/2019 11:25

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ hình ảnh món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa mà con trai Subeo dành tặng mẹ.

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ về món quà đặc biệt mà cô nhận được từ Subeo dịp Giáng sinh: “Đang trên đường về Cần Thơ cho event tối nay... ngồi ngắm cục kim cương bằng xương bằng thịt.

Đêm qua bay từ Hà Nội về trong đêm đến nhà cũng 1 rưỡi sáng ôm cục kim cương ngủ đến sáng thì cậu dậy vẽ nốt chân dung của mẹ theo ảnh trên mạng để tặng Giáng sinh cho Mẹ.

Thế thôi đấy mà hạnh phúc, thiết nghĩ đến giờ này vẫn chạy show điên đảo mà không có cục kim cương này trong cuộc đời thì mọi thứ cũng chỉ là phù du.

Chúc mọi người Giáng Sinh an lành”.                    

ca si ho ngoc ha 1

‘Nữ hoàng giải trí’ hạnh phúc chia sẻ món quà Giáng sinh đặc biệt được Subeo dành tặng - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của giọng ca “Vẻ đẹp 4.0”, dù mệt mỏi với lịch trình dày đặc nhưng chỉ cần nhìn thấy con trai là cô lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu bé cũng rất tình cảm và yêu thương Hà Hồ khi dành hết tâm huyết để vẽ chân dung mẹ làm quà Giáng sinh.

ca si ho ngoc ha 2

Bức vẽ chibi người mẹ nổi tiếng của Subeo nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ cư dân mạng - Ảnh: FB

ca si ho ngoc ha 3
Hà Hồ từng chia sẻ Subeo là người rất tình cảm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Hồ Ngọc Hà, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt khen ngợi khả năng hội họa của Subeo, đồng thời gửi lời chúc đến mẹ con nữ ca sĩ: “Em vẽ tranh đẹp quá Hà ơi”, “Công nhận Subeo vẽ chân dung chị y như người thiệt”, “Ôi chị thật là xinh trong hình ảnh Subeo nhìn thấy”, “Chúc chị và Subeo Giáng sinh an lành nhé”…

ca si ho ngoc ha 4
Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết trong dịp Giáng sinh năm ngoái, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã cùng Subeo đến Pháp, Thụy Điển và Thụy Sĩ theo sở thích của cậu bé để đón Noel. Tuy nhiên, năm nay vì kín lịch chạy show nên nữ ca sĩ vẫn chưa thể dành thời gian ở bên gia đình.

Nhắc đến cố nghệ sĩ Minh Thuận, Hà Hồ bật khóc tiết lộ câu chuyện ít ai biết lúc mới vào nghề

Nhắc đến cố nghệ sĩ Minh Thuận, Hà Hồ bật khóc tiết lộ câu chuyện ít ai biết lúc mới vào nghề

Mới đây, trên một gameshow truyền hình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã không giấu được sự xúc động khi nhớ đến câu chuyện về cố nghệ sĩ Minh Thuận.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Hồ Kim Lý Subeo

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026