Bị chụp lén khi đi du lịch Nhật Bản, nhan sắc thật của Hà Hồ và Kim Lý gây ngỡ ngàng

Khoe ảnh lung linh trên mạng trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng con trai nhưng ngoài đời, nhan sắc của Hà Hồ và Kim Lý có xuất sắc như lời đồn?

Dịp Tết vừa qua, cặp đôi nổi tiếng Hà Hồ và Kim Lý đã tạm gác lại công việc để dành thời gian du lịch Nhật Bản cùng Subeo. Trên mạng xã hội, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” liên tục chia sẻ những khoảnh khắc cực lung linh bên con trai và người yêu đến người hâm mộ.

Gia đình 3 người trông vô cùng hạnh phúc trong chuyến du xuân đầu năm – Ảnh: FB

Hà Hồ khoe nhan sắc rạng rỡ trong chuyến du lịch Nhật Bản – Ảnh: FB

Nhan sắc trên mạng hoàn hảo là thế nhưng ngoài đời, Hà Hồ và Kim Lý có khiến người khác phải trầm trồ vì ngoại hình của mình? Câu hỏi này nhanh chóng đã có lời đáp khi bức ảnh chụp lén gia đình nữ ca sĩ bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, một khán giả đã bắt gặp Hà Hồ, Kim Lý, Subeo trên đường phố Nhật Bản và nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Bức ảnh được chụp trong điều kiện thiếu sáng và không được chỉnh sửa kĩ càng nhưng chẳng thể ‘dìm hàng’ nhan sắc của gia đình Hà Hồ - Ảnh: Internet

Dù bị chụp lén trong tình trạng chưa chuẩn bị tạo dáng nhưng nhan sắc của Hà Hồ và Kim Lý vẫn vô cùng nổi bật. Bên cạnh đó, Subeo cũng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng vì vẻ ngoài đáng yêu.

Qua hình ảnh này, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài xinh đẹp bất chấp camera thường của cặp đôi. Bên cạnh đó, người hâm mộ Hà Hồ và Kim Lý cũng thể hiện sự mong chờ cả hai sẽ sớm “về chung một nhà”.

Hà Hồ và người yêu Kim Lý cùng thực hiện điều đặc biệt cho con trai Subeo dịp đầu năm Tết năm nay, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý quyết định cùng nhau đưa Subeo đi du lịch Nhật Bản để thỏa ước mơ được trượt tuyết của cậu bé.

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