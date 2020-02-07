Chưa đến Lễ Tình nhân nhưng Hà Hồ đã khoe nhận được quà ‘khủng’ từ Kim Lý

Hậu trường 07/02/2020 17:28

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến cư dân mạng “đỏ mắt” ghen tỵ trước món quà đầy giá trị mà cô nhận được từ bạn trai nhân dịp Valentine.

Còn 1 tuần nữa mới đến ngày Lễ Tình nhân, thế nhưng trên mạng xã hội, nhiều sao Việt đã tất bật chuẩn bị quà tặng đến nửa yêu thương của mình.

Mới đây, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc khiến khán giả bật cười thích thú khi tặng bà xã hộp khẩu trang và một chai nước rửa tay khô nhân dịp Valentine. Trên trang cá nhân, giọng ca “Thà rằng như thế” hài hước cho biết: “Tặng em nhân dịp Valentine nè, tặng sớm chứ để tới đó nó phát bệnh ra mệt lắm”.

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Món quà đầy bất ngờ nhưng được cho là vô cùng thiết thực của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: FB

Không đứng ngoài cuộc chiến giành trái tim của người đẹp, Kim Lý cũng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành tặng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đầy giá trị. Đặc biệt, phía dưới chiếc nhẫn, người hâm mộ có thể dễ dàng đọc được dòng chữ “Kim Lý”. Chính vì vậy, nhiều khán giả cho rằng đây là món quà Valentine sớm mà Kim Lý dành tặng người yêu.

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Chiếc nhẫn đính toàn kim cương được cho là có trị giá không hề nhỏ khiến các cô nàng phải ‘đỏ mắt’ ghen tỵ – Ảnh: IG

Sau nhiều năm hẹn hò, Hà Hồ và Kim Lý vẫn dành cho nhau sự ngọt ngào, lãng mạn khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Động thái mới nhất của cặp đôi làm người hâm mộ càng thêm mong chờ vào một đám cưới cổ tích trong tương lai.

Giữa lúc dịch Corona diễn biến phức tạp, Hà Hồ gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho con trai và người thân

Giữa lúc dịch Corona diễn biến phức tạp, Hà Hồ gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho con trai và người thân

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus Corona gây ra, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cẩn thận đến mức che chắn kín mít cho người thân.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Kim Lý

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