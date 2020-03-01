Hà Hồ và Kim Lý lại khiến fan bấn loạn khi khoe body đẹp như tạc tại Maldives, khẳng định là gia đình của nhau

Hậu trường 01/03/2020 15:19

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoe loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu Kim Lý và con trai Subeo trong chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives.

Trong khoảng thời gian Subeo được nghỉ học vì dịch Covid-19, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã tranh thủ đưa con trai đi du lịch khắp mọi nơi.

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Hà Hồ dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để cùng con trai đi du lịch - Ảnh: FB

Mới đây, Hà HồKim Lý tiếp tục cùng Subeo đi nghỉ dưỡng tại đảo thiên đường Maldives. Trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” liên tục cập nhật hình ảnh đến người hâm mộ: “Nhiều hình quá không biết bắt đầu từ đâu luôn. Chỉ biết là 3 đứa mình mê ăn, mê du lịch, tóm lại mê tận hưởng. Cảm ơn đã tiếp đón chu đáo gia đình mình, mai sẽ qua tiếp địa điểm khác để nghỉ ngơi”.

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Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng chụp ảnh với Subeo - Ảnh: FB

Dù chưa kết hôn nhưng dường như nữ ca sĩ đã xem Kim Lý là một thành viên trong gia đình của mình. Khoảnh khắc Subeo nằm trong vòng tay Kim Lý và Hà Hồ, cả 3 nhìn chẳng khác nào một tổ ấm nhỏ.

Bên cạnh đó, Hà Hồ và Kim Lý còn khiến người hâm mộ nghẹt thở khi thi nhau khoe body nóng bỏng. Nữ ca sĩ đăng ảnh chụp cho Kim Lý và ngược lại, nam diễn viên “Hương ga” cũng chịu khó làm phó nháy cho người đẹp.

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Cặp đôi cùng nhau khoe vóc dáng cực phẩm - Ảnh: FB
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Kim Lý với body săn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn – Ảnh: FB

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Trong khi đó, Hà Hồ lại khiến cư dân mạng ghen tỵ với đôi chân thon dài không tì vết và số đo 3 vòng hoàn hảo – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận mong cả hai sớm về chung một nhà: “Đám cưới đi chị Hà ơi”, “Thích gia đình này quá”, “Còn chần chừ gì mà không sớm kết hôn đi chị mình ơi”, “Trông cả 3 hạnh phúc thực sự”, “Xứng đôi quá”, “Chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Nhanh về chung nhà đi chị ơi”…

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Từ khóa:   Hà Hồ Kim Lý Subeo

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