Bật mí những thay đổi của Hoa hậu Đặng Thu Thảo khi mang song thai ở tháng thứ 4

Hậu trường 04/03/2020 15:07

Hiện Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã tạm ngưng mọi công việc để nghỉ ngơi, đợi ngày con chào đời. Cô thường xuyên cập nhật về tình trạng sức khỏe trong thai kỳ.

Hiện Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang song thai ở tháng thứ 4, sức khỏe ổn định. Cô không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí mà dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi. Tuy không xuất hiện tại các sự kiện, nhưng Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 vẫn cập nhật hình ảnh và tình trạng sức khỏe lên trang cá nhân.

hoa hau dang thu thao mang thai
Ảnh đời thường của Thu Thảo khi bầu bì - Ảnh: FB

Mới đây, nàng hậu vừa đăng tải bức ảnh xinh xắn với mái tóc ngắn và tiết lộ về những thay đổi của cơ thể. Đặng Thu Thảo cho biết, gương mặt cô bắt đầu nổi mụn nhiều hơn, mũi nở, mặt có nọng.

Cô cho biết: "Cà mặt chừng 8 cái app mới không thấy mụn. Tóc cắt hơi lố nên bị ngố tàu tí nhưng được cái mát mẻ dễ chịu hẳn! Tính tomboy luôn mà sợ ông chồng mập cho ba mẹ con ngủ mình đánh lẻ nên thôi! Mũi hôm nay có sự nở nhẹ! Mặt thì đã xuất hiện nọng sau 20 mấy năm! Số kg sau 4 tháng hơn vẫn giữ phong độ tăng 2kg".

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Tăng 2kg ở tháng thứ 4 mang thai, cô nàng vẫn khá thon gọn - Ảnh: FB
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Một hình ảnh khác được nàng hậu đăng tải trước đó - Ảnh: FB
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Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Phúc Thành vào cuối năm 2018 - Ảnh: Internet

Dù đã bước vào tháng thứ 4 của thai kỳ nhưng chân dài 9x vẫn giữ được vẻ rạng ngời, trẻ trung. Cô được khen: "Mẹ bầu xinh đẹp nhất của năm đây rồi"; "Hoa hậu có bầu thì vẫn là cô Hoa hậu bầu, phong độ còn nguyên"; "Giữ phong độ cân nặng thế là tốt lắm nè"; "Gìn giữ sức khỏe và thoải mái nhé bầu. Auto xinh không cần chỉnh"... Ngoài ra, Đặng Thu Thảo cũng nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ nhiều chị em về việc giữ gìn sức khỏe trong thai kỳ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạnh phúc khoe đang mang thai đôi

Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạnh phúc khoe đang mang thai đôi

Chia sẻ với một người quen, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiết lộ đang mang song thai. Cô nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.

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