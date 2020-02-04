Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạnh phúc khoe đang mang thai đôi

Hậu trường 04/02/2020 15:05

Chia sẻ với một người quen, Hoa hậu Đặng Thu Thảo tiết lộ đang mang song thai. Cô nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thu hút sự quan tâm của mọi người khi đăng ảnh bàn chân của 2 em bé. Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 chia sẻ về việc thèm ăn khi trong thời kỳ thai nghén: "Thèm ăn gỏi đu đủ khô bò - sữa đậu nành ngay bảo tàng Cần Thơ quằng quại quầng quện! Mà giờ đợi được ăn chắc sinh xong tháng nữa tổng cộng hết năm nay năm sau mới được ăn. Thèm mà ngủ mơ chảy ke luôn, thèm gì thèm kì cục vô duyên".

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Động thái gây chú ý của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 - Ảnh: FB
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Cô thừa nhận đang mang thai đôi - Ảnh: FB

Bài viết của chân dài này khiến mọi người tò mò, suy đoán. Đặc biệt, khi một người quen hỏi thăm: "2 bé luôn hả Thảo ơi", nàng hậu hạnh phúc thừa nhận: "Dạ trời thương bạn em 2 bé ạ hihi".

Đang ở tháng thứ 3 của thai kỳ, cô tâm sự: "Hành trình còn dài lắm, nên khi nào thấy hai bé trọn vẹn, khoẻ mạnh trước mắt lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm được".

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Vóc dáng của nàng hậu thay đổi thấy rõ dù ở những tháng đầu thai kỳ - Ảnh: FB

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Cô từng gây bão dư luận khi thông báo trả lại vương miện trong thời điểm Lê Âu Ngân Anh bị "ném đá" khi đăng quang.

Cô lên xe hoa với doanh nhân Phúc Thành vào năm 2018. Sau khi kết hôn, cô hạn chế xuất hiện và không còn tham gia nhiều vào các hoạt động trong làng giải trí Việt. Hiện chân dài này đang tập trung dưỡng thai và kinh doanh riêng.

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