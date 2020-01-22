Ca sĩ Hải Băng thú nhận khẩu nghiệp lúc mang thai và đã bị 'nghiệp quật'

Rút được nhiều bài học kinh nghiệm sau 3 lần sinh nở, ca sĩ Hải Băng khuyên chị em nên vui vẻ và thoải mái để em bé sinh ra hoạt bát hơn.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng vừa đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ kinh nghiệm của mình trong thời gian bầu bì. Cô viết: "Khi mang thai hầu hết mẹ nào cũng dễ cáu gắt khó chịu... đừng nhé hãy thả lỏng và nghĩ đến bé trong bụng để bớt áp lực và hãy luôn vui vẻ để bé sinh ra sẽ tươi và hoạt bát hơn".

Sau 3 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp ở tuổi 32 - Ảnh: FB

Giọng ca "Viên đá nhỏ" còn hài hước chia sẻ chuyện của hai con trai và tự nhận mình khẩu nghiệp: "Thêm cái này nữa cực kỳ quan trọng đó là bớt chê bớt hỏi những gì không hay nhìn 2 ông nhỏ nhà tui tui mới nhớ hồi bầu ông KOi... qua nhà bạn chơi và hỏi sao con em nước miếng giữ vậy. Khẩu nghiệp quá... ông KOi sinh ra làm đủ thủ tục hơ hẹ giá tùm lum mà đến lúc mọc răng nước miếng quá trời quá đất... trong khi Kem sạch sẽ vô cùng. Rồi bắt đầu chăm KOi khi bầu KiO và lại lải nhải mỗi ngày với ông KOi làm cái gì mà nước miếng giữ vậy con và bây giờ là kết quả... Chia sẻ vui vui mà em thấy nó thật sự đúng lắm... nên các mẹ bầu rút kinh nghiệm nhé".

Con trai út của vợ chồng Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FB

Cô còn đăng tải kèm bức ảnh con trai đang cười rạng rỡ làm bằng chứng cho lời nói của mình khiến dân mạng thích thú. Dưới phần bình luận, khi được bạn bè hỏi thăm, bà xã Thành Đạt còn tự nhận mình bị "nghiệp quật".

Hơn 3 năm gắn bó, tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất ngọt ngào - Ảnh: FB

Hải Băng sinh năm 1988, từng là thành viên của nhóm Mây Trắng. Cô gặt hái được nhiều thành công khi hoạt động solo, được khán giả thế hệ 8x, 9x yêu mến. Hiện tại, nữ ca sĩ đã kết hôn với diễn viên Thành Đạt và không còn ra sản phẩm âm nhạc. Cô ở nhà chăm sóc các con và tập trung kinh doanh phụ lo kinh tế với chồng.

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