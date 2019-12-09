7 tháng sau ngày sinh con thứ 3, Hải Băng tâm sự xúc động chuyện chửa đẻ

Mang thai khi vừa sinh mổ con thứ 2 chưa bao lâu, ca sĩ Hải Băng gặp không ít khó khăn. Ngoài áp lực tinh thần, bà xã Thành Đạt còn gặp vấn đề về sức khỏe.
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Mới đây, ca sĩ Hải Băng đăng tải bức ảnh con trai út bụ bẫm với nụ cười tươi trên môi kèm status tâm sự chuyện mang thai và sinh con thứ 3 trong muôn vàn khó khăn. Khi biết đang mang thai bé KiO, giọng ca "Viên đá nhỏ" gặp áp lực lớn về tinh thần lẫn sức khỏe. Dù bác sĩ khuyên ngăn, bà xã Thành Đạt vẫn quyết định giữ lại em bé trong bụng.
Hải Băng xúc động viết: "Khi nghe tin bạn ấy xuất hiện trong cuộc đời… quá nhiều hoang mang và áp lực… gần 9 tháng mang bạn ý trong bụng có những lúc đau đi không được, nằm ngồi gì cũng đau".
Sau hơn 9 tháng, vượt qua những điều tiếng của dư luận, vợ chồng Hải Băng và Thành Đạt đón con trai chào đời trong nỗi lo lắng lẫn hạnh phúc. Bà mẹ ba con chia sẻ: "Bao nhiêu lời nói cười nhạo khen chê các kiểu, vất vả cùng nhau cả tiếng đồng hồ trong phòng mổ cuối cùng cũng trọn vẹn mọi thứ và mẹ con mình gặp nhau. Nhìn thấy nụ cười của bạn ý lúc này mẹ vẫn chưa hết xúc động vì quá may mắn đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mẹ”.
Dưới bài viết, Hải Băng nhận được rất nhiều lời động viên, chia sẻ từ người hâm mộ. Cô được khen khéo chăm con trai ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu dù em bé sinh thiếu tháng.