Tích cực giảm cân sau sinh, mẹ ba con Hải Băng tự tin khoe dáng với số đo vòng 3 gần 100cm

Mặc dù vóc dáng vẫn chưa thể thon gọn như thời son rỗi nhưng nữ ca sĩ Hải Băng vẫn vô cùng tự tin diện nội y xuyên thấu.

Không chỉ được mệnh danh là “người mẹ liều lĩnh nhất Vbiz”, ca sĩ Hải Băng còn khiến nhiều người nể phục khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh. Thậm chí, vì giảm cân quá nhanh nên bà xã Thành Đạt còn bị dân mạng nghi "dao kéo". Trước những đồn đoán này, Hải Băng đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định bản thân đẹp tự nhiên.

Dù đã là mẹ 3 con nhưng ca sĩ Hải Băng vẫn giữ được vóc dáng thon thả và nhan sắc mặn mà - Ảnh: FB

Mới đây, Hải Băng bất ngờ chia sẻ hình ảnh diện nội y gợi cảm lên trang cá nhân. Theo đó, người đẹp tự tin khoe dáng và công khai số đo 3 vòng hiện tại của mình là: 94-79-96.

Bài đăng của Hải Băng - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Hải Băng cho biết việc lấy lại vóc dáng thời con gái sau sinh là cả một quá trình. Tuy nhiên, vì là người yêu cái đẹp nên chưa bao giờ Hải Băng cho phép mình ngừng nghỉ trong việc chăm sóc sắc đẹp cho bản thân.

Số đo 3 vòng hiện tại của người đẹp - Ảnh: FB

Được biết, Hải Băng rất nghiêm khắc trong việc giảm cân. Cô chăm chỉ ăn kiêng, tập thể thao và đeo nịt bụng để nhanh chóng sở hữu thân hình thon gọn. Dù hiện tại, người đẹp vẫn chưa sở hữu được vóc dáng như mong muốn nhưng nỗ lực của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dưới bài đăng của Hải Băng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của cô.

Hải Băng đăng ảnh lúc nhỏ, giống con gái như hai giọt nước Hình ảnh thuở nhỏ của ca sĩ Hải Băng được nhận xét giống con gái là bé Kem như hai giọt nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tich-cuc-giam-can-sau-sinh-me-ba-con-hai-bang-tu-tin-khoe-dang-voi-so-do-vong-3-gan-100cm-343331.html