Chỉ một động thái nhỏ, ca sĩ Hải Băng hé lộ mối quan hệ thật với bố mẹ chồng giấu giếm lâu nay

Đây là lần hiếm hoi sau nhiều năm "về chung nhà" với Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng mới chia sẻ về ba mẹ chồng. Có thể thấy, cô rất được lòng nhà chồng.

Sau khi kết hôn với diễn viên Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng hầu như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tập trung kinh doanh phụ chồng lo kinh tế và chăm sóc 3 con nhỏ. Dù vậy, cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Trên trang cá nhân, bà mẹ ba con thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và các thiên thần nhỏ. Thế nhưng một điều đáng chú ý là Hải Băng chưa một lần tiết lộ về mối quan hệ với gia đình Thành Đạt khiến nhiều người không khỏi hiếu kỳ.

Sinh liên tiếp ba con đáng yêu, Hải Băng được Thành Đạt cưng chiều...

... mỗi tháng được chồng tặng 100 triệu mua sắm - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp với gia đình chồng. Theo đó, vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt đưa các con đến dự buổi tiệc chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà nội. Cả gia đình tươi cười cùng nhau lưu lại kỷ niệm trong ngày đặc biệt. Con trai riêng của Thành Đạt cũng có mặt.

"Vợ chồng Út chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên con cháu", nữ ca sĩ viết.

Có thể thấy được sự vui vẻ và hòa hợp của các thành viên trong gia đình qua từng nụ cười - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của ca sĩ Hải Băng nhận được sự quan tâm của công chúng. Mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình cô - Ảnh: FB

Chỉ với hành động nhỏ này, Hải Băng ngầm chứng minh cô có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với bố mẹ chồng. Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc tốt đẹp đến cô và gia đình.

Phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Hải Băng lại bị dân mạng soi ra chi tiết bất thường trên khuôn mặt Hình ảnh mới nhất được đăng tải trên trang fanpage của ca sĩ Hải Băng đang khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô phẫu thuật độn cằm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-dong-thai-nho-ca-si-hai-bang-he-lo-moi-quan-he-that-voi-bo-me-chong-giau-giem-lau-nay-338562.html