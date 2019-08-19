Bị nghi độn cằm, Hải Băng nhẹ nhàng đáp trả: ‘Nếu có mần đẹp thì cũng có sao đâu, không đẹp thì làm cho đẹp'

Vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, ca sĩ Hải Băng lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân, đồng thời khẳng định việc “dao kéo” là chuyện bình thường.

Từ sau khi kết hôn, ca sĩ Hải Băng chuyển hẳn sang công việc kinh doanh online để có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ thay vì hoạt động nghệ thuật.

Hình ảnh xinh đẹp của bà mẹ 3 con Hải Băng - Ảnh: FB

Dù chỉ mới sinh con thứ 3 được vài tháng nhưng Hải Băng đã lấy lại được vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Việc giảm cân cũng giúp gương mặt của nữ ca sĩ trở nên thon gọn hơn. Tuy nhiên, điều này lại khiến nhiều người cho rằng Hải Băng đã “dao kéo” để sở hữu khuôn mặt V-line.

Nhiều người nghi ngờ Hải Băng đã 'dao kéo' để tân trang nhan sắc - Ảnh: FB

Trước những đồn đoán của cư dân mạng, Hải Băng đã đăng bài giải thích trên trang cá nhân: “Ai cũng bảo độn cằm quá à… Xin khai báo thật sự đến thời điểm này thì từ lúc cha sinh mẹ đẻ em chưa có mần gì hết”.

Hải Băng khẳng định mọi đường nét trên gương mặt cô đều tự nhiên - Ảnh: Internet

Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Tuy nhiên, Hải Băng lại cho rằng việc thẩm mỹ không hề xấu, đồng thời bày tỏ quan điểm ủng hộ chị em “dao kéo” để làm đẹp bản thân: “Mà nếu có mần đẹp thì cũng có sao đâu, không đẹp thì làm cho đẹp, thời buổi công nghệ hết rồi… Không lẽ chờ người ta đẹp hết mình mới chịu làm theo. Sống là không chờ đợi, thiếu gì bù đấy. Ok”.

Dưới bài đăng của Hải Băng, cư dân mạng để lại bình luận đồng tình với quan điểm của cô.

Hải Băng cho rằng chị em đang 'đào mồ chôn mình' khi tin lời này của đàn ông Ca sĩ Hải Băng nhận được sự đồng tình của hội mẹ bỉm sữa khi khuyên chị em không nên tin vào những lời khen "có cánh" của đàn ông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nghi-don-cam-hai-bang-nhe-nhang-dap-tra-neu-co-man-dep-thi-cung-co-sao-dau-khong-dep-thi-lam-cho-dep-334974.html