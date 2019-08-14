Xót xa khi xem hình ảnh chưa bao giờ công khai của con trai thứ ba nhà Hải Băng - Thành Đạt

Hậu trường 14/08/2019 17:06

Lần đầu tiết lộ ảnh con trai thứ 3 lúc mới lọt lòng, ca sĩ Hải Băng khiến nhiều người xót xa thương cảm.

Cuối tháng 5/2019, vợ chồng ca sĩ Hải Băng - Thành Đạt hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời. Những hình ảnh mới nhất của cậu con út cũng được giọng ca Viên đá nhỏ đăng tải lên mạng xã hội. Bé KiO nhận được vô số lời khen khi sở hữu đôi mắt to tròn, cùng nhiều nét đẹp thừa hưởng của bố mẹ. Sau gần 3 tháng chào đời, cậu bé đang phát triển khỏe mạnh, thân hình mũm mĩm đáng yêu.

ca si hai bang 1
Chưa tròn 3 tháng, con trai Hải Băng ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, bà mẹ ba con bất ngờ đăng tải bức ảnh chưa từng được công khai của con trai thứ 3 lúc mới lọt lòng. Nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm khi thấy gương mặt cậu bé tím tái.

Hải Băng tâm sự: “Thời gian nó bào mòn nhan sắc của anh quá nhỉ. Hình ảnh chưa bao giờ công khai khi mới sinh anh. Nhìn anh thấy thương lắm. Đến giờ khi nghĩ lại lúc sinh, bản thân vẫn còn hồi hộp. Mọi thứ nguy hiểm chỉ trong tích tắc nhưng mọi may mắn đều đến với mẹ con mình. Thành công lớn nhất đời mẹ là sinh con thành công!”.

ca si hai bang 2
Nữ ca sĩ đăng ảnh con trai mặt tím tái vì ngộp do ở trong bụng mẹ quá lâu - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cậu nhóc nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người. Nhiều người gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến tổ ấm của nữ ca sĩ.

ca si hai bang 3
Sau sinh, nữ ca sĩ nhanh chóng lấy lại vóc dáng và nhan sắc trẻ trung - Ảnh: FB
ca si hai bang 4
Tổ ấm tràn ngập tiếng cười của Hải Băng và Thành Đạt - Ảnh: FB

Hành trình mang thai và hạ sinh cậu nhóc thứ 3 - KiO vô cùng khó khăn với Hải Băng. Vì mang bầu con thứ 3 chỉ sau 2 tháng sinh mổ nên cô chịu nhiều áp lực. Dù được bác sĩ khuyên nên bỏ thai để đảm bảo an toàn nhưng vợ Thành Đạt vẫn muốn sinh vì thương con. Sau sinh, Hải Băng quyết định "triệt sản" vì sức khỏe không đảm bảo. 

Sau 2 tháng sinh nở, Hải Băng tự tin mặc nội y, khoe thân hình bốc lửa "đốt mắt" cộng đồng mạng

Sau 2 tháng sinh nở, Hải Băng tự tin mặc nội y, khoe thân hình bốc lửa "đốt mắt" cộng đồng mạng

Nữ ca sĩ đang trên đà hồi dáng khá nhanh và lấy lại vẻ gợi cảm vốn có thời con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng Thành Đạt vợ Thành Đạt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026