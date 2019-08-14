Xót xa khi xem hình ảnh chưa bao giờ công khai của con trai thứ ba nhà Hải Băng - Thành Đạt

Cuối tháng 5/2019, vợ chồng ca sĩ Hải Băng - Thành Đạt hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời. Những hình ảnh mới nhất của cậu con út cũng được giọng ca Viên đá nhỏ đăng tải lên mạng xã hội. Bé KiO nhận được vô số lời khen khi sở hữu đôi mắt to tròn, cùng nhiều nét đẹp thừa hưởng của bố mẹ. Sau gần 3 tháng chào đời, cậu bé đang phát triển khỏe mạnh, thân hình mũm mĩm đáng yêu.

Chưa tròn 3 tháng, con trai Hải Băng ngày càng kháu khỉnh, đáng yêu - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, bà mẹ ba con bất ngờ đăng tải bức ảnh chưa từng được công khai của con trai thứ 3 lúc mới lọt lòng. Nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm khi thấy gương mặt cậu bé tím tái.