Xót xa khi xem hình ảnh chưa bao giờ công khai của con trai thứ ba nhà Hải Băng - Thành Đạt

Lần đầu tiết lộ ảnh con trai thứ 3 lúc mới lọt lòng, ca sĩ Hải Băng khiến nhiều người xót xa thương cảm.
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Cuối tháng 5/2019, vợ chồng ca sĩ Hải Băng - Thành Đạt hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời. Những hình ảnh mới nhất của cậu con út cũng được giọng ca Viên đá nhỏ đăng tải lên mạng xã hội. Bé KiO nhận được vô số lời khen khi sở hữu đôi mắt to tròn, cùng nhiều nét đẹp thừa hưởng của bố mẹ. Sau gần 3 tháng chào đời, cậu bé đang phát triển khỏe mạnh, thân hình mũm mĩm đáng yêu.
Cách đây ít giờ, bà mẹ ba con bất ngờ đăng tải bức ảnh chưa từng được công khai của con trai thứ 3 lúc mới lọt lòng. Nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm khi thấy gương mặt cậu bé tím tái.
Hải Băng tâm sự: “Thời gian nó bào mòn nhan sắc của anh quá nhỉ. Hình ảnh chưa bao giờ công khai khi mới sinh anh. Nhìn anh thấy thương lắm. Đến giờ khi nghĩ lại lúc sinh, bản thân vẫn còn hồi hộp. Mọi thứ nguy hiểm chỉ trong tích tắc nhưng mọi may mắn đều đến với mẹ con mình. Thành công lớn nhất đời mẹ là sinh con thành công!”.
Dưới bài viết, cậu nhóc nhận được nhiều tình cảm yêu mến của mọi người. Nhiều người gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến tổ ấm của nữ ca sĩ.
Hành trình mang thai và hạ sinh cậu nhóc thứ 3 - KiO vô cùng khó khăn với Hải Băng. Vì mang bầu con thứ 3 chỉ sau 2 tháng sinh mổ nên cô chịu nhiều áp lực. Dù được bác sĩ khuyên nên bỏ thai để đảm bảo an toàn nhưng vợ Thành Đạt vẫn muốn sinh vì thương con. Sau sinh, Hải Băng quyết định "triệt sản" vì sức khỏe không đảm bảo.