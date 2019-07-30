Tốn gần 10 triệu cho 3 con chỉ trong 1 ngày, Hải Băng ngán ngẩm: 'Ai ham đẻ chứ em sợ lắm rồi'

Hậu trường 30/07/2019 11:13

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Hải Băng than vãn về vấn đề tiền bạc khi nuôi con. Cô nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ bỉm sữa.

Từ sau khi kết hôn với ông xã Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và 3 con nhỏ. Ngoài ra, bà mẹ bỉm sữa cũng tất bật với công việc kinh doanh online, đỡ đần gánh nặng kinh tế với chồng.

Dù bận rộn, nhưng cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con. Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ gây chú ý khi khoe mái ấm gia đình rộn ràng tiếng cười trẻ thơ của mình trên trang cá nhân.

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Sau 3 năm 'về chung nhà' với Thành Đạt, Hải Băng sinh ba con đủ nếp đủ tẻ - Ảnh: FBNV
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Dù vất vả, nhưng cuộc sống của nữ ca sĩ đang rất viên mãn bên chồng và 3 con - Ảnh: FBNV
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Sinh con thứ ba chưa bao lâu, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng, nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Hải Băng viết kèm dòng trạng thái nói về vấn đề kinh tế. Chỉ trong một ngày, bà mẹ ba con phải chi gần chục triệu tiền tã và chích ngừa. Theo đó, không chỉ vì vấn đề sức khỏe mà kinh tế cũng là một phần nguyên nhân khiến cô quyết định ngưng đẻ: "Sáng cho 3 đứa chích ngừa bay hết 4 củ, nãy đi mua tã hết thêm 5 củ, ai ham đẻ chứ em là em sợ lắm rồi...".

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Trả lời một người quen, nữ ca sĩ tâm sự: 'Tốn kém với mấy đứa này thật luôn' - Ảnh: FBNV
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Vô số dân mạng để lại bình luận, hỏi kinh nghiệm chăm con mát tay, giúp các bé ngày càng mũm mĩm của bà xã Thành Đạt - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Hải Băng nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Cư dân mạng còn hết lời khen ngợi giọng ca Viên đá nhỏ vì khéo chăm các bé ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.

Liều mình sinh liền tù tì 3 con cho Thành Đạt, Hải Băng được ông xã tặng từ nhẫn kim cương đến xế hộp tiền tỷ

Liều mình sinh liền tù tì 3 con cho Thành Đạt, Hải Băng được ông xã tặng từ nhẫn kim cương đến xế hộp tiền tỷ

Sau khi thành công hạ sinh quý tử thứ 3 bất chấp nguy hiểm, ca sĩ Hải Băng được ông xã Thành Đạt cưng như trứng mỏng.

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Từ khóa:   Hải Băng Thành Đạt

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