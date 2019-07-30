Tốn gần 10 triệu cho 3 con chỉ trong 1 ngày, Hải Băng ngán ngẩm: 'Ai ham đẻ chứ em sợ lắm rồi'

Từ sau khi kết hôn với ông xã Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và 3 con nhỏ. Ngoài ra, bà mẹ bỉm sữa cũng tất bật với công việc kinh doanh online, đỡ đần gánh nặng kinh tế với chồng.

Dù bận rộn, nhưng cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con. Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ gây chú ý khi khoe mái ấm gia đình rộn ràng tiếng cười trẻ thơ của mình trên trang cá nhân.