Tốn gần 10 triệu cho 3 con chỉ trong 1 ngày, Hải Băng ngán ngẩm: 'Ai ham đẻ chứ em sợ lắm rồi'

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Hải Băng than vãn về vấn đề tiền bạc khi nuôi con. Cô nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ bỉm sữa.
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Từ sau khi kết hôn với ông xã Thành Đạt, ca sĩ Hải Băng gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và 3 con nhỏ. Ngoài ra, bà mẹ bỉm sữa cũng tất bật với công việc kinh doanh online, đỡ đần gánh nặng kinh tế với chồng.
Dù bận rộn, nhưng cô vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ về cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con. Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ gây chú ý khi khoe mái ấm gia đình rộn ràng tiếng cười trẻ thơ của mình trên trang cá nhân.
Bên cạnh đó, Hải Băng viết kèm dòng trạng thái nói về vấn đề kinh tế. Chỉ trong một ngày, bà mẹ ba con phải chi gần chục triệu tiền tã và chích ngừa. Theo đó, không chỉ vì vấn đề sức khỏe mà kinh tế cũng là một phần nguyên nhân khiến cô quyết định ngưng đẻ: "Sáng cho 3 đứa chích ngừa bay hết 4 củ, nãy đi mua tã hết thêm 5 củ, ai ham đẻ chứ em là em sợ lắm rồi...".
Dưới bài viết, Hải Băng nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em. Cư dân mạng còn hết lời khen ngợi giọng ca Viên đá nhỏ vì khéo chăm các bé ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.