Sau sinh, Hải Băng tuyên bố không tin vào những lời 'đường mật' của chồng

Ca sĩ Hải Băng cho rằng, phụ nữ thật ngớ ngẩn nếu tin vào những lời khen "có cánh" của chồng.

Cuối tháng 5 vừa qua, ca sĩ Hải Băng vừa sinh con trai thứ 3 cho ông xã Thành Đạt. Sinh con không lâu, giọng ca Viên đá nhỏ đã trở lại với công việc, tất bật luyện tập để lấy lại vóc dáng. Thời điểm con trai chào đời hơn 2 tuần, chân dài này gây bất ngờ khi khoe đã giảm đến 8kg. Với nữ ca sĩ, lấy lại nhan sắc và vóc dáng sau sinh là vô cùng quan trọng. Mới đây, bà mẹ bỉm sữa vừa đăng tải dòng trạng thái nói về chuyện làm đẹp sau sinh. Cô khiến nhiều chị em "gật đầu lia lịa" khi nhận định, phụ nữ thật ngớ ngẩn khi tin vào những lời ngọt ngào của chồng rằng: “Dù em có như thế nào thì em vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất”.

Vợ chồng Thành Đạt vừa có chuyến du lịch cực lãng mạn bên nhau - Ảnh: FBNV Hải Băng chia sẻ: “Khi chồng bạn nói: Em không cần phải mặc đồ đẹp, không cần phải giảm cân làm gì. Không cần làm đẹp, không cần make up, không cần phẫu thuật. Em không cần làm gì cả, vì với anh dù em có như thế nào thì em vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Nếu bạn tin vào điều đó thì bạn thật ngớ ngẩn". Cô tiếp tục nhấn mạnh, phụ nữ muốn được yêu thương thì phải đẹp: “Dù ai nói ngã nói nghiêng phụ nữ chúng mình phải đẹp, phải thơm. Cứ lùm xùm tóc tai không chải, quần áo không là, son không đánh là sai lầm nhé. Đẹp luôn được yêu thương, đẹp luôn được ưu tiên”.

Chưa đầy 2 tháng sau sinh, bà mẹ bỉm sữa đã lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ tiếp tục đưa ra minh chứng: “Ra đường bạn nghĩ xem bọn con trai nó nhìn con mặt mũi đẹp đẽ, quần áo chỉn chu hay nó nhìn cái con thân thể xuề xòa, môi không đánh son mặt nhợt nhạt như con chết trôi. Thật luôn, dù ai cũng khen con mập như này đẹp đó. Lên kí đi con. Hay chồng nói ăn nhiều vào cho mập em. Ôi không, em cám ơn”. Dù ai có nói gì thì cô vẫn quyết làm đẹp, quyết gầy. Bà mẹ bỉm sữa thổ lộ, được khen xinh là liều thuốc bổ của phụ nữ: “Em thà bỏ qua vài món ngon, thà để mấy bà mấy bác chê gầy lòi xương cổ kinh vậy con. Chớ không chấp nhận mập. Vì em thích gầy, khó khăn lắm em mới gầy được. Gầy mới mặc quần đùi mặc váy xinh. Vậy nên dù ai nói gì em vẫn phải ốm, vẫn phải diện. Không vì ai mà trước tiên là vì mình. Ra đường được khen xinh, được mọi người nhìn ganh tị là liều thuốc giúp phụ nữ trẻ lâu". Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ bên 3 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV Chạm vào nỗi niềm chung của nhiều chị em, ca sĩ Hải Băng nhận được nhiều sự đồng tình. Tuy nhiên, dân mạng cũng khuyên cô không nên để cơ thể quá gầy, hại sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-sinh-hai-bang-tuyen-bo-khong-tin-vao-nhung-loi-duong-mat-cua-chong-330357.html