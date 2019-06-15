Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân

Hậu trường 15/06/2019 15:35

Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con Hải Băng tự hào khoe thành tích giảm cân lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau một thời gian ngắn.

Sau lần thứ 3 vượt cạn thành công, Hải Băng đang tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hải Băng đã đăng tải hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng nuột nà kèm dòng trạng thái: “21 ngày sau sinh. Sinh bao nhiêu bé không quan trọng, quan trọng là bản thân có muốn đẹp hay không. Lời nhắn nhủ của bỉm sữa 3 con, sinh con đã mất rất nhiều rồi các mẹ ạ. Chúng ta đừng để mất luôn những thứ đẹp đẽ mà mình có thể làm được”.

Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân - Ảnh 1

Vóc dáng thon gọn hiện tại của Hải Băng sau 21 ngày sinh con – Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Hải Băng vẫn tự tin diện trang phục bikini với những đường cắt xẻ táo bạo. Nhiều người tỏ ra nể phục bà xã Thành Đạt khi cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng 2 phẳng lỳ chỉ sau một thời gian ngắn.

Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân - Ảnh 2
Chưa đầy 1 tháng, Hải Băng đã lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Hải Băng, nhiều chị em để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ diễn viên cũng như tò mò về bí quyết giảm cân nhanh chóng của cô: “Dáng chị đẹp quá. Em mới 1 bé 1 tuổi mà vẫn chưa lấy lại dáng được”; “Bí quyết như thế nào vậy chị, giúp mình vẫn giữ được vóc dáng sau sinh”; “Chị ơi làm thế nào để lấy lại được dáng nhanh vậy ạ”; “Hôm nào cho bài viết về cách giảm cân chị nè”…

Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân - Ảnh 3
Chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân của Hải Băng - Ảnh: Internet

Theo đó, bí quyết lấy lại vòng 2 thon gọn của Hải Băng là đeo nịt bụng từ sớm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nên để vết mổ lành hẳn mới áp dụng phương pháp này để tránh biến chứng nguy hiểm.

Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân - Ảnh 4

Hải Băng áp dụng phương pháp nịt bụng để nhanh lấy lại vòng eo con kiến - Ảnh: Internet

Hiện tại, dù đang trong giai đoạn ở cữ nhưng Hải Băng vẫn chăm chỉ làm việc. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh sản phẩm lên trang cá nhân và tích cực livestream để bán hàng. Tuy nhiên, người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên và mong cô dành thời gian nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể thay vì “tham công tiếc việc”.

Hải Băng vui mừng khoe sự thay đổi này ở con trai sau 20 ngày sinh

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Nữ ca sĩ cho biết vết bớt xanh trên mặt con đã dần biến mất.

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