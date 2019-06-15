Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân

Sau lần thứ 3 vượt cạn thành công, Hải Băng đang tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hải Băng đã đăng tải hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng nuột nà kèm dòng trạng thái: “21 ngày sau sinh. Sinh bao nhiêu bé không quan trọng, quan trọng là bản thân có muốn đẹp hay không. Lời nhắn nhủ của bỉm sữa 3 con, sinh con đã mất rất nhiều rồi các mẹ ạ. Chúng ta đừng để mất luôn những thứ đẹp đẽ mà mình có thể làm được”.

Có thể thấy, dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Hải Băng vẫn tự tin diện trang phục bikini với những đường cắt xẻ táo bạo. Nhiều người tỏ ra nể phục bà xã Thành Đạt khi cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng 2 phẳng lỳ chỉ sau một thời gian ngắn.

Chưa đầy 1 tháng, Hải Băng đã lấy lại vóc dáng đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Hải Băng, nhiều chị em để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ diễn viên cũng như tò mò về bí quyết giảm cân nhanh chóng của cô: “Dáng chị đẹp quá. Em mới 1 bé 1 tuổi mà vẫn chưa lấy lại dáng được”; “Bí quyết như thế nào vậy chị, giúp mình vẫn giữ được vóc dáng sau sinh”; “Chị ơi làm thế nào để lấy lại được dáng nhanh vậy ạ”; “Hôm nào cho bài viết về cách giảm cân chị nè”…