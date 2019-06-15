Lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ 21 ngày sau sinh, Hải Băng được chị em thi nhau hỏi bí quyết giảm cân

Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con Hải Băng tự hào khoe thành tích giảm cân lấy lại vóc dáng thon gọn chỉ sau một thời gian ngắn.
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Sau lần thứ 3 vượt cạn thành công, Hải Băng đang tích cực giảm cân để lấy lại vóc dáng thon gọn. Mới đây, trên Instagram cá nhân, Hải Băng đã đăng tải hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng nuột nà kèm dòng trạng thái: “21 ngày sau sinh. Sinh bao nhiêu bé không quan trọng, quan trọng là bản thân có muốn đẹp hay không. Lời nhắn nhủ của bỉm sữa 3 con, sinh con đã mất rất nhiều rồi các mẹ ạ. Chúng ta đừng để mất luôn những thứ đẹp đẽ mà mình có thể làm được”.
Có thể thấy, dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Hải Băng vẫn tự tin diện trang phục bikini với những đường cắt xẻ táo bạo. Nhiều người tỏ ra nể phục bà xã Thành Đạt khi cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn cùng vòng 2 phẳng lỳ chỉ sau một thời gian ngắn.
Dưới bài đăng của Hải Băng, nhiều chị em để lại bình luận khen ngợi vóc dáng của nữ diễn viên cũng như tò mò về bí quyết giảm cân nhanh chóng của cô: “Dáng chị đẹp quá. Em mới 1 bé 1 tuổi mà vẫn chưa lấy lại dáng được”; “Bí quyết như thế nào vậy chị, giúp mình vẫn giữ được vóc dáng sau sinh”; “Chị ơi làm thế nào để lấy lại được dáng nhanh vậy ạ”; “Hôm nào cho bài viết về cách giảm cân chị nè”…
Theo đó, bí quyết lấy lại vòng 2 thon gọn của Hải Băng là đeo nịt bụng từ sớm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nên để vết mổ lành hẳn mới áp dụng phương pháp này để tránh biến chứng nguy hiểm.
Hiện tại, dù đang trong giai đoạn ở cữ nhưng Hải Băng vẫn chăm chỉ làm việc. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh sản phẩm lên trang cá nhân và tích cực livestream để bán hàng. Tuy nhiên, người hâm mộ lại tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên và mong cô dành thời gian nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể thay vì “tham công tiếc việc”.