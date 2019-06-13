Giọng ca "Viên đá nhỏ" vô cùng bức xúc trước hình ảnh người mẹ xách con sơ sinh 18 ngày tuổi một cách nhẫn tâm.
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Ít ngày qua, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ với hình ảnh một người phụ nữ túm áo con sơ sinh được nhiều trang mạng lan truyền. Theo thông tin được tiết lộ, người phụ nữ trong ảnh là mẹ cháu bé. Vì mâu thuẫn với chồng, chị đã xách đứa con 18 ngày tuổi lao ra cửa để cãi nhau với chồng.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng cũng chia sẻ lại hình ảnh này kèm dòng chú thích đầy bức xúc: "Đây là người mẹ sao? Đây là con người sao?".
Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết của bà mẹ ba con thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Mọi người vô cùng phẫn nộ trước hành động của người mẹ trong ảnh.
"Hết nói nổi sao trên đời này lại có loại người khốn nạn này chứ"; "Chắc bị trầm cảm sau sinh"; "Đúng đây không phải con người"; "Hổ dữ đến thế nào đi nữa không bao giờ ăn thịt con mình, em bé này sinh nhầm nơi... không phải con người"... vô số bình luận lên án của cư dân mạng.