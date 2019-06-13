Hải Băng phẫn nộ nhìn cảnh người mẹ xách con sơ sinh 18 ngày tuổi: 'Đây là con người sao?'

Hậu trường 13/06/2019 17:46

Giọng ca "Viên đá nhỏ" vô cùng bức xúc trước hình ảnh người mẹ xách con sơ sinh 18 ngày tuổi một cách nhẫn tâm.

Ít ngày qua, dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ với hình ảnh một người phụ nữ túm áo con sơ sinh được nhiều trang mạng lan truyền. Theo thông tin được tiết lộ, người phụ nữ trong ảnh là mẹ cháu bé. Vì mâu thuẫn với chồng, chị đã xách đứa con 18 ngày tuổi lao ra cửa để cãi nhau với chồng. 

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng cũng chia sẻ lại hình ảnh này kèm dòng chú thích đầy bức xúc: "Đây là người mẹ sao? Đây là con người sao?".

Hải Băng phẫn nộ nhìn cảnh người mẹ xách con sơ sinh 18 ngày tuổi: 'Đây là con người sao?' - Ảnh 1
Hải Băng tức giận trước hình ảnh người mẹ túm áo con sơ sinh được dân mạng lan truyền ít ngày qua - Ảnh: FBNV

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết của bà mẹ ba con thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận. Mọi người vô cùng phẫn nộ trước hành động của người mẹ trong ảnh.

Hải Băng phẫn nộ nhìn cảnh người mẹ xách con sơ sinh 18 ngày tuổi: 'Đây là con người sao?' - Ảnh 2
Ngoài những lời mắng chửi, chỉ trích của cư dân mạng...
Hải Băng phẫn nộ nhìn cảnh người mẹ xách con sơ sinh 18 ngày tuổi: 'Đây là con người sao?' - Ảnh 3
... diễn viên Tú Vi, Phương Trinh Jolie cũng để lại bình luận phẫn nộ dưới bài viết - Ảnh: FBNV

"Hết nói nổi sao trên đời này lại có loại người khốn nạn này chứ"; "Chắc bị trầm cảm sau sinh"; "Đúng đây không phải con người"; "Hổ dữ đến thế nào đi nữa không bao giờ ăn thịt con mình, em bé này sinh nhầm nơi... không phải con người"... vô số bình luận lên án của cư dân mạng.

Vụ cô gái trẻ túm áo bé sơ sinh: Xách con 18 ngày tuổi ra cửa để cãi nhau với chồng

Vụ cô gái trẻ túm áo bé sơ sinh: Xách con 18 ngày tuổi ra cửa để cãi nhau với chồng

Trong lúc mâu thuẫn với chồng, Thúy đã xách con mới sinh ra cửa để cãi nhau với anh Trung.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hải Băng người mẹ túm áo con sơ sinh mẹ xách con sơ sinh ngược đãi trẻ sơ sinh bạo hành trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026