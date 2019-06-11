Bị mẹ vứt ra bãi rác, bé sơ sinh suýt chết khi phơi mình suốt 4 tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng

Xã hội 11/06/2019 17:23

Camera của một nhà dân gần đó đã quay lại toàn bộ hành động vứt bỏ con của người mẹ thiếu nhân tính.

Dư luận Thái Lan đang xôn xao trước vụ việc một người phụ nữ vứt con mới sinh ở bãi rác hôm 5/6 vừa qua. Hầu hết đều vô cùng phẫn nộ đồng thời yêu cầu nhà chức trách sớm vào cuộc xử lý người mẹ mất nhân tính này.

Bị mẹ vứt ra bãi rác, bé sơ sinh suýt chết khi phơi mình suốt 4 tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng - Ảnh 1
Người phụ nữ bỏ con vào túi nilon mang đến bãi rác vứt bỏ - Ảnh cắt từ clip
Bị mẹ vứt ra bãi rác, bé sơ sinh suýt chết khi phơi mình suốt 4 tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng - Ảnh 2
Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị camera quay lại - Ảnh cắt từ clip
Bị mẹ vứt ra bãi rác, bé sơ sinh suýt chết khi phơi mình suốt 4 tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng - Ảnh 3
Sau khi bỏ con, người mẹ nhanh chóng rời đi - Ảnh cắt từ clip

Theo Viral Press, người phụ nữ vứt bỏ con tên Waraporn, 29 tuổi, ở Samut Prakan, Thái Lan. Sau khi sinh đứa con thứ 5 tại nhà riêng vào ngày 5/6, người mẹ nhét con vào một chiếc túi nilon màu đen, chạy xe máy sang thành phố bên cạnh để vứt con ở bãi rác.

Camera an ninh của một nhà dân gần đó đã quay được toàn bộ cảnh Waraporn vứt bỏ con. Ngay sau đó, cô ta thản nhiên phóng xe rời khỏi hiện trường, chở theo đứa con lớn 7 tuổi đang ngồi phía trước.

Đứa bé sơ sinh nằm ngoài bãi rác dưới trời nắng nóng suốt 4 tiếng đồng hồ mới được người thu gom rác phát hiện. Người này lập tức thông báo cho cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được đưa tới Bệnh viện Sampran cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định chính Waraporn đã vứt bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Khi đến nhà, Waraporn cũng đang bị chảy máu rất nhiều và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người mẹ này thừa nhận vứt bỏ con vì không có khả năng nuôi dưỡng.

"Chồng tôi là lái xe với mức lương chỉ khoảng 10.000 baht (khoảng 7,4 triệu đồng) một tháng nên không đủ nuôi cả đàn con. Tôi sinh đứa bé trong nhà vệ sinh, tự cắt dây rốn rồi vứt ở vãi rác. Tôi không muốn giết chết con. Tôi để nó ở đó với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và cưu mang. Giờ tôi rất hối hận về hành động của mình", Waraporn khai báo.

Hiện người phụ nữ bị buộc tội vứt bỏ con mới sinh, khả năng cao sẽ ngồi tù và mất quyền nuôi dưỡng đứa bé.

Lại phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh ở Hải Dương

Lại phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh ở Hải Dương

Đại Đức Thích Tuệ Nhật cho rằng người mẹ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên phải bỏ con. Trong trường hợp người thân muốn quay lại nhận và chứng minh được mình là người nhà của cháu nhỏ, nhà chùa sẵn sàng trả lại.

Xem thêm
Từ khóa:   em bé bị bỏ rơi cha mẹ bỏ rơi con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản