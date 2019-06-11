Camera của một nhà dân gần đó đã quay lại toàn bộ hành động vứt bỏ con của người mẹ thiếu nhân tính.

Dư luận Thái Lan đang xôn xao trước vụ việc một người phụ nữ vứt con mới sinh ở bãi rác hôm 5/6 vừa qua. Hầu hết đều vô cùng phẫn nộ đồng thời yêu cầu nhà chức trách sớm vào cuộc xử lý người mẹ mất nhân tính này. Người phụ nữ bỏ con vào túi nilon mang đến bãi rác vứt bỏ - Ảnh cắt từ clip Toàn bộ diễn biến vụ việc đã bị camera quay lại - Ảnh cắt từ clip Sau khi bỏ con, người mẹ nhanh chóng rời đi - Ảnh cắt từ clip Theo Viral Press, người phụ nữ vứt bỏ con tên Waraporn, 29 tuổi, ở Samut Prakan, Thái Lan. Sau khi sinh đứa con thứ 5 tại nhà riêng vào ngày 5/6, người mẹ nhét con vào một chiếc túi nilon màu đen, chạy xe máy sang thành phố bên cạnh để vứt con ở bãi rác.

Camera an ninh của một nhà dân gần đó đã quay được toàn bộ cảnh Waraporn vứt bỏ con. Ngay sau đó, cô ta thản nhiên phóng xe rời khỏi hiện trường, chở theo đứa con lớn 7 tuổi đang ngồi phía trước. Đứa bé sơ sinh nằm ngoài bãi rác dưới trời nắng nóng suốt 4 tiếng đồng hồ mới được người thu gom rác phát hiện. Người này lập tức thông báo cho cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được đưa tới Bệnh viện Sampran cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định chính Waraporn đã vứt bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Khi đến nhà, Waraporn cũng đang bị chảy máu rất nhiều và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người mẹ này thừa nhận vứt bỏ con vì không có khả năng nuôi dưỡng. "Chồng tôi là lái xe với mức lương chỉ khoảng 10.000 baht (khoảng 7,4 triệu đồng) một tháng nên không đủ nuôi cả đàn con. Tôi sinh đứa bé trong nhà vệ sinh, tự cắt dây rốn rồi vứt ở vãi rác. Tôi không muốn giết chết con. Tôi để nó ở đó với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy và cưu mang. Giờ tôi rất hối hận về hành động của mình", Waraporn khai báo. Hiện người phụ nữ bị buộc tội vứt bỏ con mới sinh, khả năng cao sẽ ngồi tù và mất quyền nuôi dưỡng đứa bé.

Lại phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Tranh ở Hải Dương Đại Đức Thích Tuệ Nhật cho rằng người mẹ vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên phải bỏ con. Trong trường hợp người thân muốn quay lại nhận và chứng minh được mình là người nhà của cháu nhỏ, nhà chùa sẵn sàng trả lại.

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