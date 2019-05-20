Thiên thần nhí còn nguyên dây rốn bị bỏ trong bọc nilon vứt dưới gốc cây trong công viên Nha Trang

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/5, chị Nguyễn Thị Hồng Vân (nhân viên vệ sinh) cùng đồng nghiệp đến làm việc tại Công viên Thanh Niên thì phát hiện một túi nilon khá lớn bị vứt dưới gốc cây.

Mới đây, vụ việc một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở công viên Thanh Niên (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) khiến nhiều người xót xa.

Một số người nghe tin về cháu bé bị bỏ rơi đến đến bệnh viện xin nhận con nuôi. Tuy nhiên chính quyền địa phương phải tiến hành truy tìm nhân thân của em bé trước. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận lại sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Mở ra kiểm tra, chị Vân hốt hoảng khi thấy bên trong túi là một bé gái kháu khỉnh không mặc quần áo, nặng khoảng 3 kg còn nguyên dây rốn được cuốn trong chiếc chăn. Chị Vân lập tức tri hô, nhờ nhân viên y tế đưa cháu bé đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của em bé đã ổn định.

Hai nữ công nhân vệ sinh phát hiện ra em bé dưới gốc cây - Ảnh: BVPL

Bé gái đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: BVPL

Cách đây không lâu, vụ việc bé trai khoảng nửa tháng tuổi bị bỏ rơi trong xe rác giữa trời mưa to ở Hà Nội cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 30/4, anh Cường (công nhân môi trường, tổ Nguyễn Trãi 3, quận Hà Đông) đang thu dọn rác trên đường Tô Hiệu (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) thì trời bất ngờ đổ mưa.

Anh Cường thấy trong xe rác có một chiếc áo mưa còn mới nên định lấy khoác tạm lên người. Không ngờ vừa mới nhấc vạt áo trùm được qua đầu thì anh hốt hoảng thấy tiếng khóc, đôi chân trắng nõn của em bé nhô ra.

Đó là một bé trai mới sinh được khoảng nửa tháng, trên người chỉ mặc tã và một chiếc áo người lớn phủ ra bên ngoài.

Anh Cường lập tức chạy vào trung tâm y tế gần đó gọi nhân viên, họ đem chăn ra đắp cho cháu bé và gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Em bé bị bỏ rơi trong thùng rác giữa đêm mưa Hà Nội - Ảnh: TN

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Cường cùng đồng nghiệp đang đi dọc phố Tô Hiệu để thu dọn, dồn rác tại các xe lại với nhau để xe chuyên dụng tới đưa đi tiêu hủy.

Thông thường nếu xe đã đầy, các công nhân sẽ đẩy thẳng xe rác đó lên ô tô chuyên dụng để ép rác. Hoặc nếu xe rác này chưa đầy thì thường sẽ dùng chiếc gậy chọc xung quanh để dồn rác xuống, em bé rất có thể sẽ bị thương, thậm chí không giữ được tính mạng.

Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cho em bé bị bỏ rơi. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.