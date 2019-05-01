Một nữ công nhân môi trường khi đang thu dọn rác trên đường thì bất ngờ phát hiện bên trong xe rác có một bé trai khoảng nửa tháng tuổi.

Mới đây tại Hà Nội xảy ra vụ việc bé trai bị bỏ rơi trong xe rác khiến nhiều người xót xa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng ngày 30/4, một nữ công nhân môi trường khi đang thu dọn rác trên đường Tô Hiệu (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ phát hiện bên trong xe rác có một bé trai khoảng nửa tháng tuổi.

Nữ công nhân lập tức gọi xe cấp cứu đưa em bé đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để các bác sĩ thăm khám, điều trị.

Ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã xác nhận sự việc. Bé trai hiện đang được chăm sóc tại Khoa Nhi. Đến tối 30/4 vẫn chưa có người thân đến nhận lại bé.

Em bé bị bỏ rơi trong thùng rác giữa đêm mưa Hà Nội - Ảnh: Thanh Niên

Bác sĩ cho biết thật may mắn vì cháu bé được nữ công nhân phát hiện sớm. Nếu không với thời tiết mưa rét đêm hôm đó, cháu bé lại quá nhỏ sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.

Phía bệnh viện đã phát thông báo tìm thân nhân cho em bé bị bỏ rơi. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại xã Mỹ Thọ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cũng xảy ra vụ việc bé gái 2 tháng bị bỏ rơi bên vệ đường khiến nhiều người xót xa.

Bé gái xinh xắn bị bỏ rơi - Ảnh: Vietnamnet

Đêm 13/1, bé gái được phát hiện trong tình trạng quấn trong chăn dạ, cạnh đó có chiếc giỏ đựng quần áo và đồ dùng của trẻ sơ sinh. Bên trong giỏ có bức thư ngắn ghi nội dung: "Tôi có sinh con ngày 25/10/2018. Vì điều kiện không nuôi được nay tôi để con ở lề đường ai nhặt được nuôi dưỡng giúp tôi...".

Cơ quan chức năng đã đưa bé về cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe. Cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh và có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương. Trước khi tìm được nhân thân, chính quyền địa phương để cho gia đình phát hiện ra cháu bé nuôi dưỡng và chăm sóc.

Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Lâm Đồng, đầu thủng và có giòi trong mũi đã hồi sinh kỳ diệu Ngày 24/4, các y bác sĩ Bệnh viện Mount Elizabeth (Singapore) đã tổ chức tiệc đầy tháng cho Hoài An, ghi dấu lại hình ảnh một chiến binh kiên cường có nghị lực sinh tồn khiến bất cứ người lớn nào cũng phải ngả mũ thán phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-em-be-nua-thang-tuoi-bi-bo-roi-trong-xe-rac-giua-dem-mua-nhu-trut-323521.html