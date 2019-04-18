Em bé sinh non chỉ nặng 1,3 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Xã hội 18/04/2019 17:12

Bé gái được chẩn đoán sinh non, chỉ nặng khoảng 1,3 kg, khá cứng cáp. Tuy nhiên do trọng lượng quá nhẹ và sức khỏe yếu, em bé đã được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiện theo dõi, chăm sóc.

Mới đây, tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ việc em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Ông Vũ Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn đã xác nhận sự việc. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay 18/4, anh Nguyễn Đ.A. (trú tại xóm 4, xã Tân Sơn) đi ra cổng nhà thì phát hiện trước cổng có một chiếc hộp giấy được bọc kín, có quai xách bằng ni lông.

Nghĩ là hộp đồ của con gái để quên, anh A. liền mang vào nhà hỏi con gái nhưng không phải nên để góc sân nhà.

Lát sau, anh A. bất ngờ nghe tiếng động lạ phát ra từ bên trong chiếc hộp. Mở ra kiểm tra, anh A. bàng hoàng phát hiện một cháu bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn. Qua kiểm tra thấy cháu bé đang thở nên anh lập tức bế bé lên Trạm Y tế xã. Tại đây, các bác sĩ và hộ sinh đã tiến hành cắt rốn, rửa ấm và dùng máy hạ nhiệt cho bé. Sự việc cũng được báo cho UBND xã.

Em bé sinh non chỉ nặng 1,3 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh 1
Em bé sinh non chỉ nặng khoảng 1,3 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: Infonet

Bé gái được chẩn đoán sinh non, chỉ nặng khoảng 1,3 kg, khá cứng cáp. Tuy nhiên do trọng lượng quá nhẹ và sức khỏe yếu, em bé đã được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiện theo dõi, chăm sóc.

Theo NLĐ, sau khi phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều người đã liên hệ với xã để xin nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé. Nếu quá thời hạn mà không có người thân đến nhận, xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Mẹ nuôi bán nhà và xe sang, dành 8 tỷ chữa bệnh cho cậu bé bị bỏ rơi

Mẹ nuôi bán nhà và xe sang, dành 8 tỷ chữa bệnh cho cậu bé bị bỏ rơi

Suốt bốn năm qua, người phụ nữ này chấp nhận bán xe, bán nhà, lấy tiền nuôi dưỡng, cứu sống đứa con nuôi mắc bệnh nan y.

Xem thêm
Từ khóa:   em bé bị bỏ rơi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi mẹ bỏ rơi con mới sinh hoàn cảnh cần giúp đỡ nhịp cầu nhân ái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 14 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản