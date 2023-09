Bé gái được chẩn đoán sinh non, chỉ nặng khoảng 1,3 kg, khá cứng cáp. Tuy nhiên do trọng lượng quá nhẹ và sức khỏe yếu, em bé đã được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiện theo dõi, chăm sóc.

Mới đây, tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xảy ra vụ việc em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng nhà dân. Ông Vũ Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn đã xác nhận sự việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay 18/4, anh Nguyễn Đ.A. (trú tại xóm 4, xã Tân Sơn) đi ra cổng nhà thì phát hiện trước cổng có một chiếc hộp giấy được bọc kín, có quai xách bằng ni lông. Nghĩ là hộp đồ của con gái để quên, anh A. liền mang vào nhà hỏi con gái nhưng không phải nên để góc sân nhà. Lát sau, anh A. bất ngờ nghe tiếng động lạ phát ra từ bên trong chiếc hộp. Mở ra kiểm tra, anh A. bàng hoàng phát hiện một cháu bé đỏ hỏn còn nguyên dây rốn. Qua kiểm tra thấy cháu bé đang thở nên anh lập tức bế bé lên Trạm Y tế xã. Tại đây, các bác sĩ và hộ sinh đã tiến hành cắt rốn, rửa ấm và dùng máy hạ nhiệt cho bé. Sự việc cũng được báo cho UBND xã. Em bé sinh non chỉ nặng khoảng 1,3 kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân - Ảnh: Infonet Bé gái được chẩn đoán sinh non, chỉ nặng khoảng 1,3 kg, khá cứng cáp. Tuy nhiên do trọng lượng quá nhẹ và sức khỏe yếu, em bé đã được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiện theo dõi, chăm sóc. Theo NLĐ, sau khi phát hiện cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhiều người đã liên hệ với xã để xin nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé. Nếu quá thời hạn mà không có người thân đến nhận, xã sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.