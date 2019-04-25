Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Lâm Đồng, đầu thủng và có giòi trong mũi đã hồi sinh kỳ diệu

Xã hội 25/04/2019 15:54

Ngày 24/4, các y bác sĩ Bệnh viện Mount Elizabeth (Singapore) đã tổ chức tiệc đầy tháng cho Hoài An, ghi dấu lại hình ảnh một chiến binh kiên cường có nghị lực sinh tồn khiến bất cứ người lớn nào cũng phải ngả mũ thán phục. 

Rạng sáng 29/3/2019, một nông dân ở tỉnh Lâm Đồng đi thăm rẫy cà phê phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon, treo trên cây trong tình trạng còn nguyên dây rốn, đầu bị thủng, giòi bám đầy từ đầu, mắt, mũi cho đến dây rốn. Phần bên trái cơ thể đỏ tấy vì trầy xước, trong khi phần da bên phải thì bị nắng nóng làm bỏng nặng.

Người dân này lập tức đưa em bé vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán em bé được khoảng 3-4 ngày tuổi, sức khỏe bị suy kiệt nghiêm trọng. Vết thủng trên đầu có thể là do côn trùng cắn dẫn đến nhiễm trùng.

Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Lâm Đồng, đầu thủng và có giòi trong mũi đã hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 1
Bé gái được phát hiện trong tình trạng bị treo trên cây, phía sau đầu có lỗ thủng, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bé gái còn bị bệnh rối loạn hệ thần kinh trung ương hydranencephaly, tỉ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh. Các bác sĩ dự đoán em bé chỉ có thể sống khoảng 1 năm nữa.

Phía bệnh viện đã liên lạc với ni sư Minh Tài - trụ trì chùa Huệ Quang (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để nhờ giúp đỡ. Sư Minh Tài được biết đến nhờ các hoạt động từ thiện, từng cứu giúp rất nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Lần đầu tiên trông thấy bé gái, Sư Minh Tài rất xót xa cho nỗi đau mà em phải chịu đựng, tự nhủ sẽ làm mọi cách cho em được sống. Bà đặt tên cho em là Triệu Hoài An.

Sau khi thông tin về Hoài An được đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo nhà hảo tâm đã gửi tiền hỗ trợ chi phí cho em sang Singapore chữa bệnh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng đặc cách cấp hộ chiếu cho Hoài An chỉ trong vòng 2 ngày để Sư Minh Tài có thể đưa em ra nước ngoài nhanh nhất.

Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Lâm Đồng, đầu thủng và có giòi trong mũi đã hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 2
Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, bé Hoài An đã hồi sinh kỳ diệu - Ảnh: Channel News Asia

Ngày 10/4, Sư Minh Tài cùng hai đệ tử đưa Hoài An đến Bệnh viện Mount Elizabeth (Singapore). Đích thân Tiến Sĩ Tang Kok Kee (Bác sĩ nổi tiếng của chuyên khoa thần kinh) chăm sóc cho Hoài An, lau rửa vết thương, rút bớt dịch não thừa, giảm áp lực trong não giúp bé thấy thoải mái hơn. 

Ban đầu các bác sĩ dự đoán nếu việc điều trị có kết quả, khoảng 2 tháng sau Hoài An có thể xuất viện. Không ngờ tốc độ hồi phục của bé nhanh hơn mong đợi, có lẽ chỉ khoảng 1 tháng nữa em sẽ được về Việt Nam.

Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Lâm Đồng, đầu thủng và có giòi trong mũi đã hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 3

Sau 2 tuần điều trị tại Singapore, em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Lâm Đồng, đầu thủng và có giòi trong mũi đã hồi sinh kỳ diệu - Ảnh 4
Hiện cô bé đã lớn hơn, bụ bẫm và xinh đẹp hơn rất nhiều - Ảnh: Channel News Asia

Khi biết đến hoàn cảnh đặc biệt của Hoài An, mọi người trong bệnh viện đều hết sức cảm động. Hôm qua (24/4), các y bác sĩ Bệnh viện Mount Elizabeth đã tổ chức tiệc đầy tháng cho Hoài An, ghi dấu lại hình ảnh một chiến binh kiên cường có nghị lực sinh tồn khiến bất cứ người lớn nào cũng phải ngả mũ thán phục. 

Sư Minh Tài đặt biệt danh cho Hoài An là "Hoa sen đá", với ý nghĩa loài cây này có thể hồi sinh dù chỉ còn một chiếc lá. Hy vọng trong tương lai Hoài An sẽ kiên cường, dũng cảm, có ý chí sinh tồn như loài sen đá.

Lâm Đồng: Phát hiện bé gái sơ sinh bị treo trong bọc xốp ngoài rẫy cà phê khoảng 3 ngày, đầu thủng và có dòi trong mũi

Lâm Đồng: Phát hiện bé gái sơ sinh bị treo trong bọc xốp ngoài rẫy cà phê khoảng 3 ngày, đầu thủng và có dòi trong mũi

Khi được phát hiện, bé gái đã trong tình trạng xây xát da thịt, sức khỏe suy kiệt và có cả dòi bò trong mũi.

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Từ khóa:   em bé bị bỏ rơi bé Hoài An

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