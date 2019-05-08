Vụ bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi ở Nghệ An: Hé lộ tâm thư xót xa của người mẹ

Xã hội 08/05/2019 10:28

Bên cạnh những ý kiến trách người mẹ nhẫn tâm bỏ con, không ít người thông cảm cho hoàn cảnh bất đắc dĩ của chị.

Ngày 7/5, tại thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ việc em bé 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn khiến nhiều người xót xa. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân, mong người mẹ suy nghĩ lại mà đến nhận con. Trước mắt, cháu bé được tạm giao cho chị Ly (người được mẹ cháu bé nhờ gửi hộ rồi bỏ đi) để chăm sóc.

Vụ bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi ở Nghệ An: Hé lộ tâm thư xót xa của người mẹ - Ảnh 1
Em bé xinh xắn bị mẹ bỏ rơi ở trung tâm y tế huyện - Ảnh: FB

Trước đó khoảng 8 giờ ngày 7/5, chị Ly (trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) đến trung tâm y tế huyện để khám bệnh.

Khi đang ngồi chờ đến lượt khám, chị Ly được một người phụ nữ bịt mặt nhờ bế giùm con gái cùng túi đồ để đi có việc gấp. Nghĩ người này đang khám trong viện và có việc gấp thật nên chị Ly đã nhận lời.

Tuy nhiên đến tận trưa cùng ngày người này vẫn không quay lại đón con. Chị Ly nghi ngờ nên đã báo cáo sự việc cho các y bác sỹ và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện.

Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, xác định bé gái mới sinh khoảng hơn 3 tháng, nặng 6kg. Trên người cháu mặc bộ đồ xám, sọc xanh và sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. 

Khi kiểm tra túi đồ người phụ nữ bỏ lại cùng bé gái, cơ quan chức năng phát hiện có 2 bình sữa, một số quần áo và một lá thư tay viết vội.

Nội dung bức thư viết: "Gửi chị, em sinh con nhưng do bị tật của em quá hiểm nghèo, em không thể nuôi con được, vậy em để lại đây nhờ chị giúp đỡ em nuôi cháu. Em không có gì, để lại đồ quần áo và ống sữa chị cho cháu uống giúp em. Từ biệt con. Cảm ơn chị."

Vụ bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi ở Nghệ An: Hé lộ tâm thư xót xa của người mẹ - Ảnh 2
Lá thư người mẹ để lại - Ảnh: FB

Sau khi đọc lá thư viết vội này nhiều người không khỏi xót xa. Bên cạnh những ý kiến trách người mẹ nhẫn tâm bỏ con, không ít người vẫn thông cảm vì có lẽ do hoàn cảnh quá khó khăn, sợ con khổ nên buộc mẹ phải nhờ cậy người chăm con.

Nghe tin bé gái xinh xắn bị bỏ lại trung tâm y tế huyện, rất nhiều người đã đến thăm nom, mua sữa, tã, quần áo cho cháu, đồng thời ngỏ ý muốn nhận bé làm con nuôi.

Tuy nhiên theo quy định chính quyền địa phương phải tìm nhân thân cho cháu bé. Nếu quá thời hạn vẫn không có ai đến nhận mới làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

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