Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Nên giữ hay bỏ thai nhi?

Xã hội 02/05/2019 11:24

Nữ sinh lớp 8 mang thai với thầy giáo có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố em mất sớm, mẹ thì bị câm điếc, kinh tế gia đình rất thiếu thốn.

Những ngày gần đây, vụ việc nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) bị thầy giáo xâm hại tình dục dẫn đến có thai 3 tháng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội.

Hiện nghi phạm Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên môn Toán - Tin trường THCS Thượng Hà) đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Một điều mà dư luận đang rất quan tâm hiện nay chính là nên giữ hay bỏ thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8. Ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết gia đình nữ sinh đang có nguyện vọng bỏ thai nhi vì em H. còn quá nhỏ trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

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Chị H.T.Đ. (chị dâu nữ sinh) cho biết H. có hoàn cảnh rất đáng thương. Bố em mất sớm, mẹ thì bị câm điếc, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em ít khi chia sẻ hay tâm sự với người thân - Ảnh: Internet

Chính các bác sĩ khi được hỏi ý kiến về việc này cũng tỏ ra vô cùng băn khoăn và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau.

PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ, việc để nữ sinh H. làm mẹ ở tuổi 14 sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả người mẹ và đứa trẻ. Bởi đứa trẻ sinh ra không mong muốn, là kết quả của xâm hại tình dục khi người mẹ còn quá trẻ. Nữ sinh chưa hề tính toán được phương án nuôi con, tương lai của em vẫn còn quá dài. Hiện thai nhi đã hơn 13 tuần tuổi, mọi quyết định đều cần dứt điểm vì thai nhi mỗi ngày một lớn. Việc phá thai rất đau lòng, tuy nhiên cần đặt lợi ích của nữ sinh lên trên rủi ro.

BS Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng cũng đồng ý với quan điểm nữ sinh lớp 8 chưa đủ cả thể chất lẫn tinh thần để làm mẹ. Tuy nhiên BS cũng cho biết có không ít cô gái trẻ vì phá thai mà ám ảnh, ân hận suốt đời, thậm chí có cô đã tự tử vì bị trầm cảm.

Việc bỏ thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người mẹ. Có thể xảy ra tai biến không mong muốn, băng huyết, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí phải cắt tử cung hoặc tử vong nếu không được xử lý an toàn.

Ngược lại, việc giữ thai cũng nguy hiểm không kém. Cô bé sẽ phải làm mẹ thế nào khi mới 14 tuổi? Chưa nói đến nguy cơ đẻ non, sẩy thai, chết lưu, hoặc trẻ sinh ra suy dinh dưỡng, khiếm khuyết. Vậy nên việc giữ hay bỏ thai nhi đều là quyết định không ai mong muốn, gia đình cần kết hợp với các chuyên gia sản khoa, tâm lý để đưa ra phương án hợp tình, hợp lý nhất.

Trước đó tại cơ quan điều tra, Việt Anh khai nhận từ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đã nảy sinh tình cảm với nữ sinh H. Khoảng tháng 4/2018, khi thấy H. ở trong phòng tin học một mình đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với H. Sau đó thầy giáo này đã tiếp tục quan hệ nhiều lần với nữ sinh tại phòng học và phòng trực của trường.

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Thầy giáo thừa nhận xâm hại nữ sinh suốt thời gian dài - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, do thấy H. có nhiều biểu hiện lạ, gia đình đã gặng hỏi và nghe H. kể bị thầy giáo dụ dỗ, ép quan hệ nhiều lần. Gia đình lập tức đưa nữ sinh đi khám và phát hiện em đã có thai hơn 3 tháng. Sự việc được báo lên công an địa phương. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, đưa nạn nhân đi giám định và bắt tạm giam thầy giáo để phục vụ công tác điều tra.

Hé lộ gia cảnh của thầy giáo khiến nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai

Hé lộ gia cảnh của thầy giáo khiến nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai

Thầy giáo Việt Anh bình thường là người sống có trách nhiệm, đi làm chăm lo cho gia đình, nuôi bố mẹ già cùng em gái út bị khuyết tật về trí tuệ.

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