Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Nên giữ hay bỏ thai nhi?

Những ngày gần đây, vụ việc nữ sinh H.T.H. (học sinh lớp 8 trường THCS Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai) bị thầy giáo xâm hại tình dục dẫn đến có thai 3 tháng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận xã hội.

Chính các bác sĩ khi được hỏi ý kiến về việc này cũng tỏ ra vô cùng băn khoăn và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau.

Một điều mà dư luận đang rất quan tâm hiện nay chính là nên giữ hay bỏ thai nhi trong bụng nữ sinh lớp 8. Ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết gia đình nữ sinh đang có nguyện vọng bỏ thai nhi vì em H. còn quá nhỏ trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

PGS.TS Phạm Bá Nha - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ, việc để nữ sinh H. làm mẹ ở tuổi 14 sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả người mẹ và đứa trẻ. Bởi đứa trẻ sinh ra không mong muốn, là kết quả của xâm hại tình dục khi người mẹ còn quá trẻ. Nữ sinh chưa hề tính toán được phương án nuôi con, tương lai của em vẫn còn quá dài. Hiện thai nhi đã hơn 13 tuần tuổi, mọi quyết định đều cần dứt điểm vì thai nhi mỗi ngày một lớn. Việc phá thai rất đau lòng, tuy nhiên cần đặt lợi ích của nữ sinh lên trên rủi ro.

BS Nguyễn Thu Giang - Phó Viện trưởng Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng cũng đồng ý với quan điểm nữ sinh lớp 8 chưa đủ cả thể chất lẫn tinh thần để làm mẹ. Tuy nhiên BS cũng cho biết có không ít cô gái trẻ vì phá thai mà ám ảnh, ân hận suốt đời, thậm chí có cô đã tự tử vì bị trầm cảm.

Việc bỏ thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người mẹ. Có thể xảy ra tai biến không mong muốn, băng huyết, nhiễm khuẩn nặng, thậm chí phải cắt tử cung hoặc tử vong nếu không được xử lý an toàn.

Ngược lại, việc giữ thai cũng nguy hiểm không kém. Cô bé sẽ phải làm mẹ thế nào khi mới 14 tuổi? Chưa nói đến nguy cơ đẻ non, sẩy thai, chết lưu, hoặc trẻ sinh ra suy dinh dưỡng, khiếm khuyết. Vậy nên việc giữ hay bỏ thai nhi đều là quyết định không ai mong muốn, gia đình cần kết hợp với các chuyên gia sản khoa, tâm lý để đưa ra phương án hợp tình, hợp lý nhất.