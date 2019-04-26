Hé lộ gia cảnh của thầy giáo khiến nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai

Xã hội 26/04/2019 10:18

Thầy giáo Việt Anh bình thường là người sống có trách nhiệm, đi làm chăm lo cho gia đình, nuôi bố mẹ già cùng em gái út bị khuyết tật về trí tuệ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh H.T.H. (học lớp 8 trường THCS Thượng Hà 2, Lào Cai) mang thai, cơ quan công an cho biết đã có kết quả xét nghiệm ADN thai nhi trong bụng nữ sinh H. 

Theo đó có thể khẳng định thầy giáo Nguyễn Việt Anh (SN 1983, giáo viên Toán - Tin trường THCS Thượng Hà 2) chính là người khiến nữ sinh H.T.H. mang bầu.

Chiều 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", theo điều 145 Bộ Luật hình sự.

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Sau khi sự việc bị vỡ lở, người thân thầy giáo Nguyễn Việt Anh đều bị sốc nặng. Chẳng ai ngờ một người hiền lành, sống có trách nhiệm và hiếu thảo lại gây ra tội lỗi tày trời như thế - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi sự việc thầy giáo xâm hại học sinh nhiều lần bị vỡ lở, hàng xóm và những người thân quen với nghi phạm đều tỏ ra vô cùng bất ngờ. Trong mắt mọi người, Việt Anh là người hiền lành, có ăn học và sống biết điều.

Bố mẹ của Việt Anh đều là công nhân nghỉ hưu, tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Biết tin con trai làm học sinh mang thai, ông bà suy sụp tinh thần, không ăn uống được gì, ai hỏi đến là khóc.

Việt Anh đã có vợ (cũng làm giáo viên trên địa bàn) và hai con nhỏ. Hai vợ chồng sống cùng bố mẹ. Thầy giáo này bình thường là người sống có trách nhiệm, đi làm chăm lo cho gia đình, nuôi bố mẹ già cùng em gái út (SN 1985) bị khuyết tật về trí tuệ. Gia đình thầy giáo đã đến nhà nữ sinh xin lỗi và mong được tha thứ. 

Về phía vợ Việt Anh, chị cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi biết hành động sai trái của chồng. Người vợ cũng không thể biện minh hay giải thích gì cho chồng, chỉ đành chờ sự xử lý của pháp luật.

Trước đó tại cơ quan điều tra, Việt Anh khai nhận từ học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 đã nảy sinh tình cảm với nữ sinh H. Khoảng tháng 4/2018, khi thấy H. ở trong phòng tin học một mình đã dụ dỗ và quan hệ tình dục với H. Sau đó thầy giáo này đã tiếp tục quan hệ nhiều lần với nữ sinh tại phòng học và phòng trực của trường.

Thời gian gần đây, do thấy H. có nhiều biểu hiện lạ, gia đình đã gặng hỏi và nghe H. kể bị thầy giáo dụ dỗ, ép quan hệ nhiều lần. Gia đình lập tức đưa nữ sinh đi khám và phát hiện em đã có thai hơn 3 tháng. Sự việc được báo lên công an địa phương. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, đưa nạn nhân đi giám định và bắt tạm giam thầy giáo để phục vụ công tác điều tra.

Thầy giáo Lào Cai thường quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 ở trường

Thầy giáo Lào Cai thường quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 ở trường

Việt Anh khai có tình cảm với nữ sinh 13 tuổi, từng quan hệ tình dục nhiều lần với em trong phòng học, phòng trực ở trường.

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