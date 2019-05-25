Vợ bỏ đi, tài xế taxi ôm con đi mưu sinh khiến nhiều người xúc động

Có lẽ đang "ôm cả thế giới trong tay" nên ông bố đi rất chậm, cố gắng lái xe cẩn thận trên đường.

Trưa 25/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một tài xế taxi ôm theo con đi làm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đặc biệt là khi biết được hoàn cảnh của nam tài xế, ai nấy đều không cầm được nước mắt.

"Hôm nay đi taxi mình gặp một anh bế theo cả con đi làm.

Gặng hỏi anh vài câu thì anh nói: 'Anh lập gia đình từ năm 23 tuổi, bé được 6 tháng thì mẹ bỏ đi theo người đàn ông khác nên anh tự thân một mình gà trống nuôi con'.

Năm nay bé một tuổi, rất xinh xắn.

Anh tâm sự định gửi hàng xóm trông hộ nhưng không nhờ được ai. Thương con nên anh mang cả bé đi làm cùng.

Cuộc sống mưu sinh đã vất vả là thế nhưng gương mặt người bố trẻ vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ giấu sau chút nhọc nhằn.

Thật sự nhìn nguy hiểm nhưng anh lái xe rất cẩn thận và đặc biệt đi rất chậm. Nhìn cảnh này, mình cũng rất lo cho bé!", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh tài xế taxi mang theo con đi làm khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FB

Người khách cho biết ông bố vừa ẵm con trên tay vừa lái xe, thỉnh thoảng lại ngó qua trông chừng bé. Đứa nhỏ thì ngủ rất ngoan ngoãn để bố yên tâm làm việc.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh trên đã nhận về nhiều bình luận xúc động từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên không ít người cũng khuyên tài xế không nên làm vậy nữa để đảm bảo an toàn.

"Mình nghĩ anh nên mua ghế ô tô cho trẻ em và đặt bé ở ghế bên hoặc ghế sau. Bế đứa nhỏ trên tay dễ mất tập trung khi lái xe và vi phạm luật giao thông", tài khoản N.B. bình luận.

"Cố gắng thêm một thời gian nữa rồi gửi bé đi nhà trẻ vậy. Nhìn con thương quá, chắc biết bố vất vả nên em bé ngoan ngoãn, không dám quấy khóc", tài khoản T.L. cho biết.

Hiện hình ảnh trên vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-bo-di-tai-xe-taxi-om-con-di-muu-sinh-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-326030.html