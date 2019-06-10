Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg

Ngày 25/5 vừa qua, ca sĩ Hải Băng đã vượt cạn thành công. Cô hạ sinh con trai thứ 3 khỏe mạnh dù trải qua thai kỳ khó khăn. Hiện tại, bà xã Thành Đạt đã được các bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Thế nhưng, dù đang trong thời gian ở cữ nhưng giọng ca Viên đá nhỏ đã quay trở lại với công việc. Không để công việc kinh doanh online bị gián đoạn, cô tích cực đăng ảnh và livestream bán hàng chỉ ít ngày sau sinh.

Trải qua nhiều tháng hồi hộp lo lắng, ca sĩ Hải Băng đã hạ sinh con trai thứ 3 khỏe mạnh, bụ bẫm - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà xã Thành Đạt khoe ảnh đứng bên ban công hóng mát cùng hai nhóc tỳ đáng yêu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý là vóc dáng thon gọn, thần sắc tươi tắn, rạng ngời của bà mẹ bỉm sữa sau nửa tháng sinh mổ.