Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg

Hậu trường 10/06/2019 11:39

Bà mẹ 3 con cho biết số cân nặng hiện tại là 57kg. Sắp tới, cô sẽ cố giảm thêm 6kg để vóc dáng thon gọn hơn.

Ngày 25/5 vừa qua, ca sĩ Hải Băng đã vượt cạn thành công. Cô hạ sinh con trai thứ 3 khỏe mạnh dù trải qua thai kỳ khó khăn. Hiện tại, bà xã Thành Đạt đã được các bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Thế nhưng, dù đang trong thời gian ở cữ nhưng giọng ca Viên đá nhỏ đã quay trở lại với công việc. Không để công việc kinh doanh online bị gián đoạn, cô tích cực đăng ảnh và livestream bán hàng chỉ ít ngày sau sinh.

Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg - Ảnh 1
Trải qua nhiều tháng hồi hộp lo lắng, ca sĩ Hải Băng đã hạ sinh con trai thứ 3 khỏe mạnh, bụ bẫm - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà xã Thành Đạt khoe ảnh đứng bên ban công hóng mát cùng hai nhóc tỳ đáng yêu. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý là vóc dáng thon gọn, thần sắc tươi tắn, rạng ngời của bà mẹ bỉm sữa sau nửa tháng sinh mổ.

Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg - Ảnh 2

Hải Băng tích cực giảm cân sau sinh, lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: FBNV

Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg - Ảnh 3
Với một phụ nữ mới sinh mổ hơn 2 tuần mà giảm đến gần 10kg như Hải Băng thì không phải là dễ dàng - Ảnh: FBNV

Trước sự tò mò của người hâm mộ, nữ ca sĩ tiết lộ đã giảm được 8kg. Cân nặng hiện tại là 57kg, Hải Băng quyết tâm giảm thêm 6kg để lấy lại vòng eo thon gọn như trước.

Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg - Ảnh 4Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg - Ảnh 5

Hơn 2 tuần sau sinh mổ, Hải Băng làm việc cật lực, giảm liền tù tì gần 10kg - Ảnh 6
Mọi người khen ngợi thân hình thon gọn của cô sau sinh - Ảnh: FBNV

Sau 3 lần sinh nở, bà xã Thành Đạt tuyên bố sẽ triệt sản. Ngoài vấn đề sức khỏe, Hải Băng muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất cho các con. Với cô, có được 3 nhóc tỳ đáng yêu là quá đầy đủ và hạnh phúc.  

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