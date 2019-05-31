'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái

Sau tất cả, cô cảm thấy mình là một người khá may mắn: "Hôm qua mẹ con KiO xuất viện sau 5 ngày vượt cạn thành công. Nói chung là hơi lo lắng và khó khăn 1 tí nhưng bù lại kết quả mẹ tròn con vuông, hạnh phúc không sao tả nổi".

Ngày 25/5 vừa qua, ca sĩ Hải Băng đã sinh mổ con thứ 3 thành công. Bà mẹ ba con nhanh chóng phục hồi sức khỏe và được các bác sĩ cho xuất viện.

Dù rất lo lắng, nhưng Hải Băng an lòng vì được ông xã đồng hành suốt quá trình vượt cạn. Cô kể lại: "Băng mệt nhiều, giai đoạn cam go nhất đây. Nhưng ekip bác sĩ điều dưỡng thao tác chuẩn bị là thấy rất chuyên nghiệp, phòng mổ thì hiện đại lắm, các bác và các cô điều dưỡng nhẹ nhàng chu đáo với Băng lắm, nên là an tâm hơn.

Tiếp đó, giọng ca Viên đá nhỏ không quên nhắc lại quá trình bầu bì đầy gian nan. Bị vỡ kế hoạch, mang thai chỉ sau 2 tháng sinh con và được bác sĩ khuyên bỏ, dù vậy cô vẫn quyết giữ thai bởi tình mẫu tử thiêng liêng.

Đầu tiên là chích tủy sống, thì bác sĩ cũng có nói là gây tê tủy sống lần này có khi không ăn như 2 lần trước, có thể sẽ gây mê luôn nên Băng cũng hồi hộp sợ không được tỉnh táo để mà đón con, cũng may là bác sĩ ở đây gây tê rất thành công. Do ca mổ của Băng thuộc loại phức tạp nên nằm chờ hơi lâu, lúc lấy thai ra thì cơ thể của Băng có vấn đề nữa, nên bé bị ngộp, không có da kề da với mẹ...".

Thành Đạt luôn bên cạnh động viên và chăm sóc vợ suốt hành trình sinh nở - Ảnh: FBNV

Sau khi mổ xong, em bé tím tái và không được kề da mẹ. Và sau 1 ngày thở oxy, được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cậu nhóc đã thở bình thường: "Lúc mới sinh xong, lấy thai ra thì bác sĩ có nói là 'không có được kề da nha' vì em bé hơi yếu do quá trình lấy thai lâu á. Đưa con ra là nhìn thấy mặt con tím ngắt luôn, lo ơi là lo, không biết sao, cứ loay hoay. Chồng Băng thì luôn đứng kế bên, xong cứ luôn miệng kêu ba coi xem con sao, xem con sao.

Kể thêm 1 chút về đợt đẻ em Koi là chưa được nửa tiếng. Bác sĩ nói ‘mổ nha!’, 10 phút sau là nghe anh ‘oe oe oe’ rồi, anh KiO này cả 45 phút, gần 1 tiếng. Lâu như vậy nên lúc mà bác sĩ kể rạch lớp đầu tiên thấy hết lớp bên trong, mổ thì mổ nhiều lớp ấy, may 3 lớp, mà cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, thấy hết nước ối các bác cũng rất là lo. Mà may là tất cả các bác sĩ ở đây rất là chuyên nghiệp, tất cả các khâu luôn, mỗi bác 1 khâu, coi như là chuẩn bị sẵn hết, có vấn đề gì là các bác sẽ hỗ trợ hết luôn, cũng mừng, đỡ lo.

Lúc em ra thì chỉ được nhìn con rồi đưa ra chạm má cái thôi, em tím ngắt người à, còn Băng thì mệt quá không biết gì nữa hết. Sau đó thì em được đưa vào phòng dưỡng nhi, còn Băng thì về phòng hồi sức...”.

Sau 5 ngày nằm viện, Hải Băng hạnh phúc vì được về nhà cùng chồng con - Ảnh: FBNV

Bà mẹ bỉm sữa chia sẻ nguyên nhân con trai tím tái khi vừa chào đời: “Xuống dưới thì các cô bảo là em không cần phải thở oxy nữa rồi, em chỉ thở trước đó thôi, vì lúc lấy thai ra là quá trình bóc tách của mẹ hơi bị dính gì đó nên là lấy thai em lâu, em hơi bị ngộp, bị tím, nhưng mà bây giờ không sao, không thở oxy nữa. Mừng ơi là mừng, em bé bú giỏi rồi”.

Sau 2 ngày cuối cùng cũng được gặp con, Hải Băng hạnh phúc kể lại: “Ngày 27, sau 2 ngày ở phòng dưỡng nhi thì em được đưa lên với mẹ. Đến bấy giờ 2 mẹ con mới được gặp nhau. Trong 2 ngày đó Băng sốt ruột lắm. Em thì vẫn còn tim tím nhưng lanh lợi, đáng yêu, trộm vía giống ba Đạt lắm. Đến giờ mới chính thức là 2 mẹ con vượt cạn thành công”.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ.