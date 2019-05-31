'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái

Hậu trường 31/05/2019 17:35

Sau 5 ngày sinh mổ, ca sĩ Hải Băng đã được về nhà tịnh dưỡng. Cô vừa kể lại hành trình vượt cạn lần ba đầy gian nan.

Ngày 25/5 vừa qua, ca sĩ Hải Băng đã sinh mổ con thứ 3 thành công. Bà mẹ ba con nhanh chóng phục hồi sức khỏe và được các bác sĩ cho xuất viện.

Sau tất cả, cô cảm thấy mình là một người khá may mắn: "Hôm qua mẹ con KiO xuất viện sau 5 ngày vượt cạn thành công. Nói chung là hơi lo lắng và khó khăn 1 tí nhưng bù lại kết quả mẹ tròn con vuông, hạnh phúc không sao tả nổi".

Tiếp đó, giọng ca Viên đá nhỏ không quên nhắc lại quá trình bầu bì đầy gian nan. Bị vỡ kế hoạch, mang thai chỉ sau 2 tháng sinh con và được bác sĩ khuyên bỏ, dù vậy cô vẫn quyết giữ thai bởi tình mẫu tử thiêng liêng.

'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái - Ảnh 1
Hải Băng hạ sinh con thứ 3 thành công - Ảnh: FBNV

Dù rất lo lắng, nhưng Hải Băng an lòng vì được ông xã đồng hành suốt quá trình vượt cạn. Cô kể lại: "Băng mệt nhiều, giai đoạn cam go nhất đây. Nhưng ekip bác sĩ điều dưỡng thao tác chuẩn bị là thấy rất chuyên nghiệp, phòng mổ thì hiện đại lắm, các bác và các cô điều dưỡng nhẹ nhàng chu đáo với Băng lắm, nên là an tâm hơn.

Đầu tiên là chích tủy sống, thì bác sĩ cũng có nói là gây tê tủy sống lần này có khi không ăn như 2 lần trước, có thể sẽ gây mê luôn nên Băng cũng hồi hộp sợ không được tỉnh táo để mà đón con, cũng may là bác sĩ ở đây gây tê rất thành công. Do ca mổ của Băng thuộc loại phức tạp nên nằm chờ hơi lâu, lúc lấy thai ra thì cơ thể của Băng có vấn đề nữa, nên bé bị ngộp, không có da kề da với mẹ...".

'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái - Ảnh 2

'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái - Ảnh 3
Thành Đạt luôn bên cạnh động viên và chăm sóc vợ suốt hành trình sinh nở - Ảnh: FBNV

Sau khi mổ xong, em bé tím tái và không được kề da mẹ. Và sau 1 ngày thở oxy, được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cậu nhóc đã thở bình thường: "Lúc mới sinh xong, lấy thai ra thì bác sĩ có nói là 'không có được kề da nha' vì em bé hơi yếu do quá trình lấy thai lâu á. Đưa con ra là nhìn thấy mặt con tím ngắt luôn, lo ơi là lo, không biết sao, cứ loay hoay. Chồng Băng thì luôn đứng kế bên, xong cứ luôn miệng kêu ba coi xem con sao, xem con sao.

Kể thêm 1 chút về đợt đẻ em Koi là chưa được nửa tiếng. Bác sĩ nói ‘mổ nha!’, 10 phút sau là nghe anh ‘oe oe oe’ rồi, anh KiO này cả 45 phút, gần 1 tiếng. Lâu như vậy nên lúc mà bác sĩ kể rạch lớp đầu tiên thấy hết lớp bên trong, mổ thì mổ nhiều lớp ấy, may 3 lớp, mà cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, thấy hết nước ối các bác cũng rất là lo. Mà may là tất cả các bác sĩ ở đây rất là chuyên nghiệp, tất cả các khâu luôn, mỗi bác 1 khâu, coi như là chuẩn bị sẵn hết, có vấn đề gì là các bác sẽ hỗ trợ hết luôn, cũng mừng, đỡ lo.

Lúc em ra thì chỉ được nhìn con rồi đưa ra chạm má cái thôi, em tím ngắt người à, còn Băng thì mệt quá không biết gì nữa hết. Sau đó thì em được đưa vào phòng dưỡng nhi, còn Băng thì về phòng hồi sức...”.

'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái - Ảnh 4
Sau 5 ngày nằm viện, Hải Băng hạnh phúc vì được về nhà cùng chồng con - Ảnh: FBNV

Bà mẹ bỉm sữa chia sẻ nguyên nhân con trai tím tái khi vừa chào đời: “Xuống dưới thì các cô bảo là em không cần phải thở oxy nữa rồi, em chỉ thở trước đó thôi, vì lúc lấy thai ra là quá trình bóc tách của mẹ hơi bị dính gì đó nên là lấy thai em lâu, em hơi bị ngộp, bị tím, nhưng mà bây giờ không sao, không thở oxy nữa. Mừng ơi là mừng, em bé bú giỏi rồi”.

Sau 2 ngày cuối cùng cũng được gặp con, Hải Băng hạnh phúc kể lại: “Ngày 27, sau 2 ngày ở phòng dưỡng nhi thì em được đưa lên với mẹ. Đến bấy giờ 2 mẹ con mới được gặp nhau. Trong 2 ngày đó Băng sốt ruột lắm. Em thì vẫn còn tim tím nhưng lanh lợi, đáng yêu, trộm vía giống ba Đạt lắm. Đến giờ mới chính thức là 2 mẹ con vượt cạn thành công”.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng nữ ca sĩ.

Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ

Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ

Sau bao ngày hồi hộp lo lắng, giọng ca "Viên đá nhỏ" đã sinh con thứ 3 khỏe mạnh. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng Hải Băng sinh con thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026