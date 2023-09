'Thót tim' nghe Hải Băng kể tường tận hành trình đẻ mổ: Cắt lớp đầu tiên là rách hết bên trong, bé sinh ra tím tái

Sau tất cả, cô cảm thấy mình là một người khá may mắn: "Hôm qua mẹ con KiO xuất viện sau 5 ngày vượt cạn thành công. Nói chung là hơi lo lắng và khó khăn 1 tí nhưng bù lại kết quả mẹ tròn con vuông, hạnh phúc không sao tả nổi".

Tiếp đó, giọng ca Viên đá nhỏ không quên nhắc lại quá trình bầu bì đầy gian nan. Bị vỡ kế hoạch, mang thai chỉ sau 2 tháng sinh con và được bác sĩ khuyên bỏ, dù vậy cô vẫn quyết giữ thai bởi tình mẫu tử thiêng liêng.

Hải Băng hạ sinh con thứ 3 thành công - Ảnh: FBNV

Dù rất lo lắng, nhưng Hải Băng an lòng vì được ông xã đồng hành suốt quá trình vượt cạn. Cô kể lại: "Băng mệt nhiều, giai đoạn cam go nhất đây. Nhưng ekip bác sĩ điều dưỡng thao tác chuẩn bị là thấy rất chuyên nghiệp, phòng mổ thì hiện đại lắm, các bác và các cô điều dưỡng nhẹ nhàng chu đáo với Băng lắm, nên là an tâm hơn.