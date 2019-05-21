Sắp 'lâm bồn', Hải Băng tuyên bố triệt sản, chị em rưng rưng khi biết được lý do

Hậu trường 21/05/2019 15:03

Giọng ca "Viên đá nhỏ" quyết định triệt sản, không sinh thêm để đảm bảo sức khỏe và cho các con cuộc sống đầy đủ nhất.

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hải Băng vừa đăng tải status thông báo quyết định triệt sản sau khi sinh mổ con thứ 3. Bà xã Thành Đạt tâm sự, hành trình mang thai và nuôi dạy con vô cùng gian nan. Với cô, lần mang thai thứ 3 lại càng áp lực hơn nhiều lần.

Hải Băng bộc bạch: "Mang thai, sinh đẻ, nuôi con, dạy con, khâu nào cũng vất vả... lần mang thai này áp lực từ trong ra đến ngoài. Ông trời ưu ái cho tới 3 nhóc tỳ và cũng đến đây cho em xin kết thúc cuộc vui 1 cách an toàn... để bảo tồn sức khỏe của chính bản thân để nuôi dạy con 1 cách tốt nhất... triệt sản là 1 cách an toàn và hiệu quả cao nhất".

Sắp 'lâm bồn', Hải Băng tuyên bố triệt sản, chị em rưng rưng khi biết được lý do - Ảnh 1
Hải Băng quyết định triệt sản vì theo cô đây là cách an toàn và hiệu quả nhất - Ảnh: FBNV
Sắp 'lâm bồn', Hải Băng tuyên bố triệt sản, chị em rưng rưng khi biết được lý do - Ảnh 2
Kèm theo đó, cô chia sẻ bức ảnh bụng bầu. Nhiều người hoài nghi nữ ca sĩ sắp lên bàn mổ đẻ - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, bà mẹ bỉm sữa giải thích thêm về nguyên nhân đưa ra quyết định này. Sinh được 3 người con là một niềm hạnh phúc lớn, nhưng Hải Băng muốn dừng lại "cuộc vui" để nuôi dạy và cho các bé có cuộc sống đầy đủ nhất. Điều quan trọng là sức khỏe của cô không cho phép để tiếp tục mạo hiểm.

Nữ ca sĩ trần tình: "Băng cảm thấy bản thân từ giờ về sau 3 đứa con đối với Băng là quá đủ để chăm sóc nuôi và dạy sao cho tốt, chứ không phải cứ đẻ ra rồi con tự hít không khí để lớn với không dạy mà tự nhiên thành người. Vì sức khỏe của chính bản thân, với 3 lần mổ lấy đi rất nhiều thứ thì việc ngừng đẻ là điều mà Băng cảm thấy sáng suốt nhất".

Sắp 'lâm bồn', Hải Băng tuyên bố triệt sản, chị em rưng rưng khi biết được lý do - Ảnh 3
Mọi người gửi lời chúc bình an đến Hải Băng - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ nhanh chóng gửi lời động viên Hải Băng, chúc cô "mẹ tròn con vuông".

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