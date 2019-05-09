Cận ngày sinh, Hải Băng khiến mọi người lo lắng khi đổi avatar đen, thông báo tin buồn

Diễn viên hài Anh Đức, Tú Vi, Chi Pu... vô cùng lo lắng và để lại bình luận hỏi thăm khi ca sĩ Hải Băng bất ngờ đổi avatar Facebook thành một màu đen tang thương.

Hôm qua, Hải Băng bất ngờ đổi avatar trang cá nhân sang màu đen khiến bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng. Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ đau buồn báo tin bà ngoại vừa qua đời. Cả tuổi thơ gắn liền với ngoại nên cô rất đau lòng khi bà vĩnh biệt cõi đời.

Hải Băng đau xót viết lời vĩnh biệt: "1 tuổi thơ mang tên Ngoại. Lớn lên trong vòng tay yêu thương của Ngoại... cám ơn Ngoại cho con 1 ký ức đẹp... tạm biệt Ngoại".

Hải Băng đau buồn báo tin bà ngoại vừa qua đời - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ loạt ảnh bên bà trên trang Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến Hải Băng và gia đình. Mọi người động viên cô nén đau thương, giữ gìn sức khỏe vì sắp đến ngày sinh nở.

Mang thai con thứ 3 ở tháng cuối, Hải Băng tăng cân nhiều, cơ thể trở nên nặng nề - Ảnh: FBNV

Chuyện ca sĩ Hải Băng mang thai lần 3 chỉ sau ít tháng sinh mổ từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Dù được bác sĩ khuyên can nhưng vì tình mẹ thiêng liêng, cô quyết định giữ thai.

Hiện bà xã Thành Đạt đang bước vào tháng cuối của thai kỳ. Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ vừa chia sẻ hình ảnh và thông tin mới nhất về chuyện bầu bí của mình. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, ở tuần thứ 34 cô tăng được 13kg, vòng hai lớn nên di chuyển khó khăn. Với cô lúc này, thở cũng trở nên mệt mỏi.

Gần đến ngày ‘lâm bồn’, người mẹ liều lĩnh nhất Vbiz – Hải Băng kể khổ: ‘Vết mổ cũ bị đau, thở không nổi’ Đăng tải hình ảnh ở những tháng cuối thai kỳ lên trang cá nhân, Hải Băng đã có những chia sẻ về việc liều lĩnh mang thai lần 3 và thông báo thời điểm dự sinh đến người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-ngay-sinh-hai-bang-khien-moi-nguoi-lo-lang-khi-doi-avatar-den-thong-bao-tin-buon-324453.html