Gần đến ngày ‘lâm bồn’, người mẹ liều lĩnh nhất Vbiz – Hải Băng kể khổ: ‘Vết mổ cũ bị đau, thở không nổi’

Đăng tải hình ảnh ở những tháng cuối thai kỳ lên trang cá nhân, Hải Băng đã có những chia sẻ về việc liều lĩnh mang thai lần 3 và thông báo thời điểm dự sinh đến người hâm mộ.

Câu chuyện Hải Băng mang thai lần 3 chỉ sau vài tháng sinh mổ con thứ 2 từng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Dù biết giữ thai rất nguy hiểm nhưng Hải Băng đã quyết định giữ con, mặc kệ những chỉ trích của dư luận. Hải Băng được cho là quá liều lĩnh khi mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ về chuyện mang thai đầy liều lĩnh này, đồng thời hé lộ thời điểm vượt cạn sắp tới.

Trên trang Facebook cá nhân, Hải Băng đăng tải hình ảnh bụng bầu “vượt mặt” ở những tháng cuối thai kỳ kèm dòng tâm sự: “KiO 34 tuần 5 ngày. Mẹ tích cực uống sữa và uống thêm vitamin cho anh nhanh lên kg. Thân hình mẹ đã lên 13kg rồi, lệ khệ đi không nổi vì vết mổ cũ bị đau. Ngồi không đúng thế cũng thở không nổi. Lần thứ 3 rồi nhưng cảm giác hồi hộp và mong chờ lần này nhiều hơn 2 lần trước. Hẹn con 3 tuần nữa gặp nhau nhé. Mong con khỏe mạnh và mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với gia đình ta”. Hình ảnh Hải Băng đăng tải trên Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV Theo đó, thành viên mới của gia đình Hải Băng được gọi với tên thân mật là KiO. Nữ ca sĩ cũng cho biết vì cân nặng tăng khá nhiều nên vết mổ cũ bị đau, việc đi lại vô cùng khó khăn, ngay cả việc thở cũng không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh đó, bà xã Thành Đạt còn tiết lộ thời điểm dự sinh là khoảng 3 tuần nữa. Có thể thấy, dù đã trải qua hai lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ vẫn vô cùng hồi hộp và lo lắng.

Dưới bài đăng của Hải Băng, người hâm mộ và bạn bè đều để lại lời động viên và chúc cô “mẹ tròn con vuông”. Người hâm mộ để lại nhiều lời chúc dành cho Hải Băng - Ảnh: FBNV Được biết, vợ chồng Hải Băng sẽ chọn phương pháp sinh mổ bé thứ 3 như trước đây.

Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt Sau khi lấy chồng và sinh con, Hải Băng rời khỏi hào quang của ánh đèn sân khấu để chuyên tâm chăm sóc gia đình, kinh doanh riêng. Nữ ca sĩ cho biết đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

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