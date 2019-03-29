Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt

Hậu trường 29/03/2019 11:30

Sau khi lấy chồng và sinh con, Hải Băng rời khỏi hào quang của ánh đèn sân khấu để chuyên tâm chăm sóc gia đình, kinh doanh riêng. Nữ ca sĩ cho biết đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Sau 2 năm kết hôn và tất bật với chuyện sinh đẻ, chăm con, ca sĩ Hải Băng vừa bộc bạch về cuộc sống của mình với công chúng. Cựu thành viên nhóm Mây Trắng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi quyết định dừng hoạt động nghệ thuật ở tuổi 29. Tuy nhiên, Hải Băng cho rằng, mục đích sống mà bản thân hướng đến là mái ấm gia đình và cô đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có.

Khi "về chung nhà" với ông xã Thành Đạt, nữ ca sĩ dự định chỉ sinh hai đứa nhưng không ngờ lại bị vỡ kế hoạch. Dù vậy, khi sắp làm mẹ lần ba, giọng ca Viên đá nhỏ lại thấy bản thân có trách nhiệm hơn, càng yêu gia đình mình nhiều hơn nữa.

Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt - Ảnh 1
Hải Băng quyết định ngừng ca hát ở tuổi 29 để chăm lo cho gia đình - Ảnh: FBNV
Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt - Ảnh 2
Cô nở nụ cười hạnh phúc khi chụp ảnh bầu cùng con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Mỗi người có một suy nghĩ và lựa chọn con đường bản thân đi, sự nghiệp hay gia đình. Dừng chân sự nghiệp 29 tuổi để sinh con chăm con và kinh doanh, tôi là người phụ nữ của gia đình. Dự tính sinh liên tục 2 bé nhưng ông trời ưu ái quá thế nên tặng thêm một nhóc tỳ nữa.

Có thêm tin vui nhưng hơi hồi hộp, từ ngày có con tôi thấy bản thân sống có trách nhiệm và biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Mọi thứ sống chậm lại, nhiều khi áp lực xung quanh bản thân chỉ muốn buông bỏ hết. Lúc trẻ hoài bão nhiều gặp cái tính bất cần nên hay gặp sóng gió. Nhưng cái đích mà tôi muốn đến đó chính là gia đình mà tôi đang có, chứ không phải hào nhoáng sự nghiệp sân khấu trước đây.

Cuộc sống này có nhiều người thương yêu cũng có nhiều người ganh ghét. Phúc lộc đang có là nhờ tự ta mang lại chứ không phải miệng lưỡi thế gian".

Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt - Ảnh 3

Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt - Ảnh 4
Cư dân mạng động viên và ủng hộ quyết định của bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: FBNV

Dù rất tiếc nuối trước quyết định của thần tượng, nhưng đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến Hải Băng.

Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt - Ảnh 5
Hiện Hải Băng đang mang thai con thứ 3, bụng bầu khá lớn - Ảnh: FBNV
Đẻ 'không ngừng' sau khi lấy chồng, Hải Băng nghỉ hát, lần đầu nói về cuộc sống thật với Thành Đạt - Ảnh 6
Cô được ông xã Thành Đạt cưng chiều và yêu thương hết lòng - Ảnh: FBNV

Sau 1 năm đính hôn, Hải Băng bí mật làm đám cưới với diễn viên Thành Đạt vào giữa năm 2017. Hiện tại, nữ ca sĩ đang mang thai con thứ 3 ở những tháng cuối thai kỳ. Dù được chồng yêu thương và chăm sóc chu đáo lúc bầu bí, nhưng Hải Băng cho biết sẽ “treo trứng” sau khi sinh con thứ 3 vì sức khỏe không cho phép.

Hải Băng khoá môi Thành Đạt cực lãng mạn trong ngày sinh nhật tròn 35 tuổi của chồng

Hải Băng khoá môi Thành Đạt cực lãng mạn trong ngày sinh nhật tròn 35 tuổi của chồng

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hải Băng đăng tải hình ảnh khoá môi ngọt ngào cùng lời chúc cho ông xã Thành Đạt trong ngày sinh nhật.

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