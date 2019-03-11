Đang hạnh phúc bên Hải Băng, Thành Đạt bất ngờ 'tái hợp' với Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm ly hôn

Hậu trường 11/03/2019 11:45

Dù bận rộn với công việc nhưng Diệp Bảo Ngọc và chồng cũ Thành Đạt vẫn hội ngộ để mừng sinh nhật con trai.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thành Đạt vừa đăng tải loạt ảnh trong ngày sinh nhật con trai đầu lòng. Đặc biệt, Diệp Bảo Ngọc - mẹ ruột của bé Kid cũng có mặt trong ngày đặc biệt của con trai. Sau 3 năm ly hôn, dường như cặp đôi đã bỏ qua hết mọi khúc mắc trong quá khứ và trở thành những người bạn để cùng nhau chăm sóc con trai.

Anh viết: "Chúc con trai thêm một tuổi mới, con trai luôn đẹp trai giống ba nè, mạnh khỏe nè, học giỏi nữa chứ. Ba rất tự hào vì có con bên cạnh".

Đang hạnh phúc bên Hải Băng, Thành Đạt bất ngờ 'tái hợp' với Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm ly hôn - Ảnh 1
Diệp Bảo Ngọc hội ngộ chồng cũ nhân dịp sinh nhật con đầu lòng. Có thể nói đây là lần hiếm hoi cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau sau 3 năm 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Hải Băng, Thành Đạt bất ngờ 'tái hợp' với Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm ly hôn - Ảnh 2
Thành Đạt ôm con trai trong niềm hạnh phúc vô bờ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, Diệp Bảo Ngọc cũng đăng ảnh mừng sinh nhật và gửi đến quý tử đầu lòng những lời nói ngọt ngào và tình cảm nhất.

"Lần thứ 6, mẹ con mình được đón sinh nhật cùng nhau con nhỉ. Trong 6 năm có biết bao điều xảy ra với gia đình chúng ta, và với mẹ con mình. Mẹ không mong con là người đàn ông tài giỏi, xuất chúng. Mẹ chỉ mong con là người đàn ông hiểu biết, tử tế và tốt bụng... Mẹ chỉ ước sau này, dù lớn thế nào, Kid của mẹ vẫn giữ được đức tính nghĩ cho người khác. Vì cho đi là còn mãi con nhé. Chúng ta sẽ lớn cùng nhau và sẽ cùng đi khắp nơi. Tuổi xuân của mẹ có dấu chân của con. Mình sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm. Vì những kỷ niệm đó, sẽ theo mẹ con mình đến cuối cùng. Yêu thương con thật nhiều", cô viết.

Đang hạnh phúc bên Hải Băng, Thành Đạt bất ngờ 'tái hợp' với Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm ly hôn - Ảnh 3
Diệp Bảo Ngọc chúc mừng con trai tròn 6 tuổi - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Hải Băng, Thành Đạt bất ngờ 'tái hợp' với Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm ly hôn - Ảnh 4
Bé Kid là con trai của Diệp Bảo Ngọc và chồng cũ Thành Đạt. Sau khi ly hôn, cô được quyền nuôi con - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Hải Băng, Thành Đạt bất ngờ 'tái hợp' với Diệp Bảo Ngọc sau 3 năm ly hôn - Ảnh 5
Bé Kid mừng sinh nhật vui vẻ bên cạnh bạn bè - Ảnh: FBNV

Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt kết hôn năm 2012. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay sau đó không lâu. Sau khi ly hôn, Diệp Bảo Ngọc làm mẹ đơn thân và hiếm khi tiết lộ chuyện đời tư. Cô cũng không còn tham gia nhiều vào các hoạt động của làng giải trí Việt mà tập trung kinh doanh. Riêng Thành Đạt, anh đã kết hôn với ca sĩ Hải Băng và chuẩn bị đón con chung thứ 3 chào đời.

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Từ khóa:   Diệp Bảo Ngọc Thành Đạt Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc

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