Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu

Ca sĩ Hải Băng bày tỏ thái độ không hài lòng khi bị một số người gọi là mẹ ghẻ của con trai riêng Thành Đạt.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng gây chú ý khi đăng tải bài viết thể hiện thái độ khó chịu vì bị gọi là mẹ ghẻ. Cô viết: "Đừng gọi tôi là mẹ ghẻ vì Kid gọi tôi là cô. Thế nên hãy gọi tôi là cô ghẻ".
Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của bà mẹ trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hầu hết fan đều để lại bình luận chia sẻ, đồng cảm với Hải Băng. Mọi người khuyên cô không nên chú ý quá nhiều đến những lời nói không hay từ bên ngoài khiến tâm trạng không vui.
Hải Băng và Thành Đạt tổ chức lễ cưới vào năm 2017 trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Sau thời gian về chung nhà, tổ ấm nhỏ của cặp đôi ngày càng ấm áp khi các nhóc tỳ lần lượt chào đời. Hiện tại, giọng ca Viên đá nhỏ đang mang thai con thứ 3.
Từ khi lấy chồng sinh con, bà mẹ bỉm sữa hầu như không tham gia vào hoạt động của làng giải trí Việt. Cô tập trung thời gian kinh doanh và lo cho gia đình nhỏ của mình. Có thể thấy, cuộc sống của nữ ca sĩ khá thoải mái và hạnh phúc. Hải Băng được chồng yêu thương và chiều chuộng. Đặc biệt, cô cũng có mối quan hệ rất tốt với con trai riêng của Thành Đạt.