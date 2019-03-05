Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng gây chú ý khi đăng tải bài viết thể hiện thái độ khó chịu vì bị gọi là mẹ ghẻ. Cô viết: "Đừng gọi tôi là mẹ ghẻ vì Kid gọi tôi là cô. Thế nên hãy gọi tôi là cô ghẻ".

Dù tức giận, Hải Băng vẫn dùng cách đáp trả rất hài hước nhưng vô cùng thâm thúy - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của bà mẹ trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hầu hết fan đều để lại bình luận chia sẻ, đồng cảm với Hải Băng. Mọi người khuyên cô không nên chú ý quá nhiều đến những lời nói không hay từ bên ngoài khiến tâm trạng không vui.