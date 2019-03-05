Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu

Hậu trường 05/03/2019 11:29

Ca sĩ Hải Băng bày tỏ thái độ không hài lòng khi bị một số người gọi là mẹ ghẻ của con trai riêng Thành Đạt.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng gây chú ý khi đăng tải bài viết thể hiện thái độ khó chịu vì bị gọi là mẹ ghẻ. Cô viết: "Đừng gọi tôi là mẹ ghẻ vì Kid gọi tôi là cô. Thế nên hãy gọi tôi là cô ghẻ".

Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh 1
Dù tức giận, Hải Băng vẫn dùng cách đáp trả rất hài hước nhưng vô cùng thâm thúy - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của bà mẹ trẻ nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hầu hết fan đều để lại bình luận chia sẻ, đồng cảm với Hải Băng. Mọi người khuyên cô không nên chú ý quá nhiều đến những lời nói không hay từ bên ngoài khiến tâm trạng không vui.

Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh 2Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh 3

Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh 4
Mọi người vào động viên, an ủi nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Hải Băng và Thành Đạt tổ chức lễ cưới vào năm 2017 trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Sau thời gian về chung nhà, tổ ấm nhỏ của cặp đôi ngày càng ấm áp khi các nhóc tỳ lần lượt chào đời. Hiện tại, giọng ca Viên đá nhỏ đang mang thai con thứ 3.

Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh 5
Trên trang cá nhân, Hải Băng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ mỗi khi đi chơi cùng chồng con, có cả bé Kid (con trai riêng của Thành Đạt và vợ cũ Diệp Bảo Ngọc) - Ảnh: FBNV
Bị gọi là 'mẹ ghẻ' của con riêng Thành Đạt, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh 6
Hải Băng rất yêu thương con riêng của chồng và ngược lại bé Kid cũng rất quý cô - Ảnh: FBNV

Từ khi lấy chồng sinh con, bà mẹ bỉm sữa hầu như không tham gia vào hoạt động của làng giải trí Việt. Cô tập trung thời gian kinh doanh và lo cho gia đình nhỏ của mình. Có thể thấy, cuộc sống của nữ ca sĩ khá thoải mái và hạnh phúc. Hải Băng được chồng yêu thương và chiều chuộng. Đặc biệt, cô cũng có mối quan hệ rất tốt với con trai riêng của Thành Đạt.

Khoe ảnh siêu âm thai 5 tháng tuổi, Hải Băng tiết lộ giới tính và điểm đặc biệt về con thứ 3

Khoe ảnh siêu âm thai 5 tháng tuổi, Hải Băng tiết lộ giới tính và điểm đặc biệt về con thứ 3

Sau khi đi khám về, ca sĩ Hải Băng vui mừng cho biết tình trạng sức khỏe của mình và thai nhi đang rất ổn định.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng - Thành Đạt

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 42 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 55 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42