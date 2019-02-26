Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu

Vì sức khỏe không cho phép, ca sĩ Hải Băng quyết định "treo trứng" sau khi sinh con thứ ba. Tuy nhiên, cô cảm thấy gia đình đã quá đầy đủ và hạnh phúc vì có đến 3 "thiên thần nhỏ".

Tháng 11/2018, ca sĩ Hải Băng bất ngờ thông báo đang mang thai 8 tuần khi vừa sinh mổ được 3 tháng. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng vì việc mang thai ngay sau khi sinh mổ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Thế nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng, Hải Băng quyết định giữ lại em bé. Hiện tại, cô đang bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, sức khỏe khá ổn định. Cô vẫn thường xuyên đi thăm khám để nhận được sự tư vấn kịp thời từ bác sĩ. Riêng diễn viên Thành Đạt, tuy bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành thời gian phụ vợ chăm con để cô yên tâm dưỡng thai.

Hiện tại bụng Hải Băng khá lớn, di chuyển và sinh hoạt có nhiều khó khăn - Ảnh: FBNV Hiểu được những vất vả của vợ, Thành Đạt dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con để cô có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ vừa đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc của mình trong thai kỳ. Nữ ca sĩ thèm cảm giác được nịt bụng giảm cân tuy nhiên không thể vì đang bầu bí. Hải Băng cũng khiến công chúng phì cười khi hài hước nhận mình "đẻ hơn cái máy". Đặc biệt vì sức khỏe không cho phép nên sau khi sinh con thứ 3, cô sẽ "treo trứng" để không mang thai nữa. Vì sức khỏe yếu, nữ ca sĩ quyết định ngừng đẻ sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh: FBNV Hải Băng viết: “Thèm cái cảm giác thoa thoa trét trét rồi nịt cái bụng mỡ lòi sau khi sinh dễ sợ... Tính đi tính lại thấy mình cũng hay thật đẻ hơn cái máy... chưa kịp làm gì lại đẻ. Đẻ xong KiO lần này em treo trứng luôn nhé. Chứ mà đẻ nữa ông chồng lấy thêm bà nữa quá, đùa chứ sức khỏe không cho phép và em cũng thấy như vậy là quá đầy đủ với em. Chỉ mong ngày gặp con trong bình an hạnh phúc".

Tổ ấm hạnh phúc của Hải Băng và Thành Đạt hiện tại - Ảnh: FBNV Bài viết của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ở phần bình luận, fan vào động viên tinh thần bà mẹ trẻ giữ gìn sức khỏe, đợi ngày thiên thần nhỏ chào đời.

Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi Hải Băng đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh ăn Tết xinh tươi dù cơ thể đang mệt mỏi vì bầu bí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-bau-lan-ba-hai-bang-tu-nhan-de-hon-may-va-quyet-treo-trung-vi-suc-khoe-yeu-316503.html