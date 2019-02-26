Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu

Hậu trường 26/02/2019 14:40

Vì sức khỏe không cho phép, ca sĩ Hải Băng quyết định "treo trứng" sau khi sinh con thứ ba. Tuy nhiên, cô cảm thấy gia đình đã quá đầy đủ và hạnh phúc vì có đến 3 "thiên thần nhỏ".

Tháng 11/2018, ca sĩ Hải Băng bất ngờ thông báo đang mang thai 8 tuần khi vừa sinh mổ được 3 tháng. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng vì việc mang thai ngay sau khi sinh mổ rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Thế nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng, Hải Băng quyết định giữ lại em bé.

Hiện tại, cô đang bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, sức khỏe khá ổn định. Cô vẫn thường xuyên đi thăm khám để nhận được sự tư vấn kịp thời từ bác sĩ. Riêng diễn viên Thành Đạt, tuy bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành thời gian phụ vợ chăm con để cô yên tâm dưỡng thai.

Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu - Ảnh 1
Hiện tại bụng Hải Băng khá lớn, di chuyển và sinh hoạt có nhiều khó khăn - Ảnh: FBNV
Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu - Ảnh 2
Hiểu được những vất vả của vợ, Thành Đạt dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con để cô có thời gian nghỉ ngơi - Ảnh: FBNV

Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ vừa đăng tải bài viết chia sẻ cảm xúc của mình trong thai kỳ. Nữ ca sĩ thèm cảm giác được nịt bụng giảm cân tuy nhiên không thể vì đang bầu bí. Hải Băng cũng khiến công chúng phì cười khi hài hước nhận mình "đẻ hơn cái máy". Đặc biệt vì sức khỏe không cho phép nên sau khi sinh con thứ 3, cô sẽ "treo trứng" để không mang thai nữa.

Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu - Ảnh 3
Vì sức khỏe yếu, nữ ca sĩ quyết định ngừng đẻ sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh: FBNV

Hải Băng viết: “Thèm cái cảm giác thoa thoa trét trét rồi nịt cái bụng mỡ lòi sau khi sinh dễ sợ... Tính đi tính lại thấy mình cũng hay thật đẻ hơn cái máy... chưa kịp làm gì lại đẻ. Đẻ xong KiO lần này em treo trứng luôn nhé. Chứ mà đẻ nữa ông chồng lấy thêm bà nữa quá, đùa chứ sức khỏe không cho phép và em cũng thấy như vậy là quá đầy đủ với em. Chỉ mong ngày gặp con trong bình an hạnh phúc".

Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của Hải Băng và Thành Đạt hiện tại - Ảnh: FBNV

Bài viết của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Ở phần bình luận, fan vào động viên tinh thần bà mẹ trẻ giữ gìn sức khỏe, đợi ngày thiên thần nhỏ chào đời.

Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi

Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi

Hải Băng đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh ăn Tết xinh tươi dù cơ thể đang mệt mỏi vì bầu bí.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hải Băng Hải Băng mang thai lần 3

TIN MỚI NHẤT

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 24 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 59 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 25 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42