Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi

Hải Băng đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh ăn Tết xinh tươi dù cơ thể đang mệt mỏi vì bầu bí.
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Cũng như mọi người, mùng 1 Tết gia đình Hải Băng - Thành Đạt đến chúc Tết bên nội. Sáng mùng 2, vợ chồng người đẹp bắt đầu đưa các con sang bên ngoại chúc Tết. Trên trang cá nhân, giọng ca Viên đá nhỏ cập nhật liên tục những hình ảnh du xuân vui tươi bên gia đình.
Có thể thấy, tuy đang mang thai 5 tháng nhưng bà xã Thành Đạt vẫn sở hữu nhan sắc tươi tắn. Cô khoe vóc dáng tròn trịa với những bộ áo dài rực rỡ trong những ngày đầu năm. Đi cùng vợ chồng Hải Băng không chỉ có hai con chung mà còn có con trai riêng của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc. Hai năm qua, Hải Băng luôn yêu thương cậu bé như chính con đẻ của mình.
Hải Băng và Thành Đạt tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và xây dựng gia đình hạnh phúc suốt hai năm qua. Hiện tại, người đẹp đã sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ. Bé gái đầu gần 2 tuổi, bé trai sau mới được 6 tháng.
Tuy nhiên, mới đây Hải Băng tiếp tục thông báo đang mang thai lần 3 dù vết mổ chưa hồi phục. Bỏ qua những lời khuyên của bác sĩ, nữ ca sĩ quyết định giữ con lại. Nhân dịp năm mới, khán giả cầu mong Hải Băng sẽ mẹ tròn con vuông trong năm Kỷ Hợi tốt lành này.