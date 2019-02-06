Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi

Cũng như mọi người, mùng 1 Tết gia đình Hải Băng - Thành Đạt đến chúc Tết bên nội. Sáng mùng 2, vợ chồng người đẹp bắt đầu đưa các con sang bên ngoại chúc Tết. Trên trang cá nhân, giọng ca Viên đá nhỏ cập nhật liên tục những hình ảnh du xuân vui tươi bên gia đình.

Có thể thấy, tuy đang mang thai 5 tháng nhưng bà xã Thành Đạt vẫn sở hữu nhan sắc tươi tắn. Cô khoe vóc dáng tròn trịa với những bộ áo dài rực rỡ trong những ngày đầu năm. Đi cùng vợ chồng Hải Băng không chỉ có hai con chung mà còn có con trai riêng của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc. Hai năm qua, Hải Băng luôn yêu thương cậu bé như chính con đẻ của mình.