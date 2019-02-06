Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi

Hậu trường 06/02/2019 08:34

Hải Băng đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh ăn Tết xinh tươi dù cơ thể đang mệt mỏi vì bầu bí.

Cũng như mọi người, mùng 1 Tết gia đình Hải Băng - Thành Đạt đến chúc Tết bên nội. Sáng mùng 2, vợ chồng người đẹp bắt đầu đưa các con sang bên ngoại chúc Tết. Trên trang cá nhân, giọng ca Viên đá nhỏ cập nhật liên tục những hình ảnh du xuân vui tươi bên gia đình.

Có thể thấy, tuy đang mang thai 5 tháng nhưng bà xã Thành Đạt vẫn sở hữu nhan sắc tươi tắn. Cô khoe vóc dáng tròn trịa với những bộ áo dài rực rỡ trong những ngày đầu năm. Đi cùng vợ chồng Hải Băng không chỉ có hai con chung mà còn có con trai riêng của Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc. Hai năm qua, Hải Băng luôn yêu thương cậu bé như chính con đẻ của mình.

Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi - Ảnh 1
Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi - Ảnh 2
Hải Băng khoe nhan sắc bầu bí rạng rỡ trong ngày mùng 1 Tết - Ảnh: FBNV
Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi - Ảnh 3
Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi - Ảnh 4
Hai con của Hải Băng - Thành Đạt diện đồ mới đón xuân - Ảnh: FBNV
Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi - Ảnh 5
Hải Băng khoe bụng bầu ngày Tết với áo dài xinh tươi - Ảnh 6
Dù đang mang thai nhưng Hải Băng vẫn vô cùng xinh tươi trong những ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Hải Băng và Thành Đạt tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và xây dựng gia đình hạnh phúc suốt hai năm qua. Hiện tại, người đẹp đã sinh được hai con đủ nếp đủ tẻ. Bé gái đầu gần 2 tuổi, bé trai sau mới được 6 tháng.

Tuy nhiên, mới đây Hải Băng tiếp tục thông báo đang mang thai lần 3 dù vết mổ chưa hồi phục. Bỏ qua những lời khuyên của bác sĩ, nữ ca sĩ quyết định giữ con lại. Nhân dịp năm mới, khán giả cầu mong Hải Băng sẽ mẹ tròn con vuông trong năm Kỷ Hợi tốt lành này.

Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai

Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai

Sau khi hé lộ thông tin mang thai con thứ ba, Hải Băng lần đầu chia sẻ ảnh bụng bầu lùm lùm trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Hải Băng - Thành Đạt

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