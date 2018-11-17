Trước những lời chỉ trích "độc mồm, độc miệng" từ antifan, Hải Băng bình tĩnh đón nhận và tự trấn an bản thân để vượt qua tất cả.

Hải Băng hiện đang mang thai hai tháng khi con trai của cô chỉ mới sinh mổ được 3 tháng. Vì an toàn, các sĩ khuyên nên bỏ thai để phòng ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn bất chấp tất cả để giữ con dù đã được cảnh báo có nguy cơ vỡ tử cung trong lần mang thai này. Hải Băng mang thai lần 3 sau sinh mổ và phải đối mặt với nguy cơ vỡ tử cung - Ảnh: FBNV Thông tin này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, người lo lắng cầu bình an cho nữ ca sĩ, kẻ lại quay sang chỉ trích ông xã cô – Thành Đạt vì không biết kiêng cữ cho vợ. Bên cạnh đó, một số antifan còn chế giễu cô "gặp nghiệp".

Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ một dòng trạng thái trên trang cá nhân: “Nếu có con nguy hiểm đến tính mạng như tôi mà bị gọi là cái nghiệp... tôi xin nhận nghiệp cả kiếp người”. Dòng trạng thái cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Dòng chia sẻ này của cô đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình. Đa phần đều mong cô bình tâm trước thị phi và giữ được sức khỏe để “mẹ tròn con vuông”.

Người thân, bạn bè và fan đồng loạt để lại lời động viên dành cho nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV Ban đầu khi biết tin mang thai lần 3, Hải Băng đã vô cùng lo lắng nhưng cô luôn tự trấn an bản thân để giữ được tinh thần thoải mái không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô cùng ông xã dành thời gian hẹn hò, mua sắm để giải tỏa căng thẳng - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, giọng ca “Viên đá nhỏ” quyết định cùng chồng thăm khám tại nhiều cơ sở uy tín và tìm đến cửa Phật để cầu bình an. Đặc biệt trong khoảng thời gian khó khăn này, Hải Băng luôn có ông xã Thành Đạt bên cạnh chia sẻ và giúp đỡ. Nam diễn viên Thành Đạt quyết định xuống tóc quỳ gối trước bàn thờ cầu bình an cho vợ - Ảnh: Internet Trước hình ảnh vui vẻ cùng sự an nhiên đối diện với sóng gió của Hải Băng, nhiều người hâm mộ thầm cầu mong bình an sẽ đến để gia đình cô luôn hạnh phúc.

Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì Dù nghén nặng không ăn uống được gì nhưng Hải Băng vẫn gượng dậy đi chơi cùng Thành Đạt và con gái để "giải ngố".

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