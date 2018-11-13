Thành Đạt bị chỉ trích là người chồng 'không ra gì' khi để Hải Băng vừa sinh mổ liền dính bầu 8 tuần

Nhiều người trách móc Thành Đạt vì không biết giữ gìn cho bà xã Hải Băng khiến cô dính bầu sau vài tháng sinh mổ.
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Mới đây, thông tin ca sĩ Hải Băng mang thai 8 tuần sau 3 tháng sinh mổ được tiết lộ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Về phần mình, giọng ca Viên đá nhỏ phải đối mặt với nhiều nỗi lo. Vì vừa sinh mổ cách đây không lâu nên việc mang bầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi. Thậm chí, bác sĩ khuyên bà mẹ hai con nên bỏ thai vì có quá nhiều rủi ro. Dù vậy, Hải Băng vẫn quyết định giữ lại vì tình mẫu tử thiêng liêng.
Sau khi đăng tải thông tin này trên trang cá nhân, Hải Băng thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh nhiều lời hỏi thăm, một số cư dân mạng lên tiếng chỉ trích vợ chồng nữ ca sĩ vì quá bất cẩn, không kiêng cữ “chuyện ấy” sau sinh. Đặc biệt, nhiều người dùng nhiều lời lẽ nặng nề "ném đá" diễn viên Thành Đạt.
Tài khoản Vui Đang bức xúc: “Chồng cũng chẳng ra gì, vợ mới sinh mổ mà còn lao vào ngủ với vợ, đúng là hết thuốc chữa bó tay”.
“Rồi khổ mình chứ khổ ai. Chồng cũng phải hiểu cho vợ mới phải chứ. Mới sinh xong mà. Hic. Cô vợ cũng không biết giữ nữa. Thôi cũng cầu cho hai mẹ con bình an”, một người khác chia sẻ.
Tài khoản Sala chỉ trích: “Điều này nói lên sự vô trách nhiệm của anh chồng”.