Thành Đạt bị chỉ trích là người chồng 'không ra gì' khi để Hải Băng vừa sinh mổ liền dính bầu 8 tuần

Mới đây, thông tin ca sĩ Hải Băng mang thai 8 tuần sau 3 tháng sinh mổ được tiết lộ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Về phần mình, giọng ca Viên đá nhỏ phải đối mặt với nhiều nỗi lo. Vì vừa sinh mổ cách đây không lâu nên việc mang bầu gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mẹ lẫn thai nhi. Thậm chí, bác sĩ khuyên bà mẹ hai con nên bỏ thai vì có quá nhiều rủi ro. Dù vậy, Hải Băng vẫn quyết định giữ lại vì tình mẫu tử thiêng liêng.

Dù bác sĩ khuyên bỏ thai để tránh điều không may nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết giữ - Ảnh: FBNV

Kết hôn vào năm 2017, đến nay Hải Băng đang mang thai con thứ 3 - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng tải thông tin này trên trang cá nhân, Hải Băng thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh nhiều lời hỏi thăm, một số cư dân mạng lên tiếng chỉ trích vợ chồng nữ ca sĩ vì quá bất cẩn, không kiêng cữ “chuyện ấy” sau sinh. Đặc biệt, nhiều người dùng nhiều lời lẽ nặng nề "ném đá" diễn viên Thành Đạt.