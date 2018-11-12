Đây là lý do Hải Băng quyết giữ thai dù đối mặt nguy cơ nứt vỡ tử cung sau ba tháng sinh mổ

Sinh mổ ba tháng đã mang bầu hai tháng, Hải Băng vẫn quyết giữ con vì nghĩ đến sự có mặt của hai thiên thần nhỏ ở nhà.

Hải Băng và Thành Đạt tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng đã đăng ký kết hôn và sống chung nhà hai năm qua. Trong suốt thời gian đó, cặp vợ chồng phải xoay như chong chóng vì sinh đẻ dày. Khi con gái đầu lòng mới được 10 tháng tuổi, Hải Băng tiếp tục mang thai con thứ hai và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh vào vào ngày 18/7 vừa qua. Mới đây, giọng ca Viên đá nhỏ một lần nữa gây sốc khi chia sẻ thông tin đang mang thai con thứ ba được 8 tuần. Việc có bầu chỉ sau ba tháng sinh mổ khiến Hải Băng đứng trước nhiều rủi ro, trong đó có cả nguy cơ nứt vỡ tử cung. Mặc dù đã được bác sĩ khuyên bỏ cái thai nhưng bà mẹ trẻ vẫn quyết định giữ lại vì không đành lòng.

“Có quá nhiều lý do nguy hiểm để mẹ phải bỏ con, nhưng dù ai nói gì mẹ cũng không từ bỏ. Đúng lịch hẹn bác sĩ sau 3 tháng tôi phải đến khám lại kiểm tra và coi vết mổ. Bác sĩ siêu âm cho tôi nói, em đã có thai 8 tuần có tim thai luôn. Mọi thứ trước mắt tôi như tối đen lại. Nghe đến có tim thai, tôi trống rỗng không biết phải làm thế nào. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đến nữa, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là tôi giữ thai được không? Vì tôi cũng đã nghe cảnh báo rằng tôi sinh mổ liên tục vậy rất nguy hiểm, bác sĩ nói với tôi không được đâu em, vết mổ chưa lành nguy cơ nguy hiểm cho mẹ cao lắm... Tôi biết rằng nếu như tôi giữ cái thai này lại sẽ rất khó khăn cho tôi về mọi mặt... nhưng thật tâm tôi chẳng thể nào rũ bỏ được sinh linh bé nhỏ trong người tôi... Biết là con đường để mẹ con tôi gặp mặt sẽ không phải dễ dàng nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Ngoài việc mạnh mẽ cười tươi thì bây giờ mọi thứ cứ thuận ý trời. Việc này đúng là nằm ngoài dự tính của vợ chồng tôi.

Sẽ có người nói tôi khùng hoặc điên vì không biết suy nghĩ. Nhưng tôi, vì thật tâm tôi chỉ mong có 2 đứa vui nhà vui cửa, và cũng đủ sức để lo cho con chứ chẳng mong con đàn cháu đống. Vì tôi muốn con tôi sẽ đầy đủ và hạnh phúc, không thiếu thốn. Nhưng bây giờ thì coi như thêm thử thách với vợ chồng tôi. Tôi chỉ mong rằng có thật nhiều sức khỏe để lo cho các con. Hi vọng sẽ mẹ tròn con vuông", Hải Băng nói về lý do giữ con lại. Hải Băng gây sốc khi tiết lộ đang mang thai 8 tuần sau 3 tháng sinh mổ con trai - Ảnh: FBNV Dưới bài chia sẻ này, rất đông cư dân mạng tỏ ra xúc động trước sự hy sinh cao cả của Hải Băng. Bất chấp nguy hiểm, bà mẹ trẻ vẫn lựa chọn giữ con lại là điều khiến nhiều người cảm phục. Hải Băng hiện đã là mẹ của hai nhóc tì xinh xắn. Con đầu lòng của nữ ca sĩ chuẩn bị đón sinh nhật hai tuổi, còn bé thứ 2 vừa bước qua tháng thứ 3. Nhiều người cho rằng hai con đáng yêu như thiên thần chính là nguồn động lực lớn nhất giúp Hải Băng sẵn sàng chịu mọi hy sinh. Cô quan niệm, con cái là lộc trời cho nên không thể bỏ đi dù gặp nhiều trở ngại phía trước. Từ khi lấy chồng, Hải Băng không còn hoạt động trong showbiz mà chỉ ở nhà kinh doanh online. Cô nhận được nhiều lời chúc "mẹ tròn con vuông" sau khi trải lòng về những khó khăn đang gặp phải. Hai thiên thần nhỏ là nguồn động lực giúp Hải Băng quyết định giữ em bé trong bụng - Ảnh: FBNV Con trai thứ hai của Hải Băng vừa tròn ba tháng - Ảnh: FBNV Con gái đầu lòng của Hải Băng - Thành Đạt chưa được 2 tuổi - Ảnh: FBNV Biết rõ sinh thêm con sẽ vất vả vô cùng nhưng Hải Băng vẫn không bỏ thai theo lời khuyên của bác sĩ - Ảnh: FBNV Nghĩ đến hai thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu ở nhà, Hải Băng quyết chấp nhận rủi ro để tiếp tục sinh mổ lần 3 - Ảnh: FBNV Thành Đạt đã có một con riêng với Diệp Bảo Ngọc trước khi nên duyên với Hải Băng - Ảnh: FBNV

Hải Băng không thoát kiếp "đẻ thuê" vì con trai giống Thành Đạt như đúc Hải Băng khoe ảnh con trai giống Thành Đạt như hai giọt nước, khiến fan không khỏi hào hứng, gọi đó là "bản sao hoàn hảo".

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