Thành Đạt cạo đầu, cầu bình an cho Hải Băng khi vợ quyết giữ thai dù bác sĩ khuyên bỏ

Sau khi biết tin bà xã Hải Băng quyết giữ lại con thứ 3 dù bị bác sĩ khuyến cáo nguy hiểm, Thành Đạt vô cùng lo lắng. Anh đã xuống tóc để cầu bình an cho vợ con.
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Mới đây, ca sĩ Hải Băng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi tiết lộ thông tin đang mang thai con thứ ba. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của bà xã Thành Đạt vì cách đây 3 tháng cô vừa trải qua ca sinh mổ. Được biết, bác sĩ khuyên cô không nên giữ em bé vì lần mang thai này rủi ro rất lớn cho mẹ và thai nhi. Dù vậy Hải Băng vẫn quyết không phá bỏ.
Về phía Thành Đạt, dù rất lo lắng nhưng anh ủng hộ quyết định của bà xã. Cách đây vài giờ, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh xuống tóc để cầu bình an cho vợ con trên trang cá nhân.
“Ngay thời điểm này ba chỉ ước gì được thay thế mẹ mang trong mình hình hài thiên thần bé nhỏ ấy. Ba muốn được thay mẹ nhận lấy tất cả sự vất vả, lo lắng, sự hy sinh... Ba và các con luôn hạnh phúc và tự hào về mẹ, sẽ mãi luôn bên cạnh mẹ, cùng mẹ đi qua thử thách khó khăn lần này. Ba muốn mẹ luôn vững tin, hạnh phúc và bình an. Sóng gió ngoài kia hãy để ba lo mẹ nhé. Cầu trời phật phù hộ cho gia đình chúng con", Thành Đạt viết.