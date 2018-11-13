Thành Đạt cạo đầu, cầu bình an cho Hải Băng khi vợ quyết giữ thai dù bác sĩ khuyên bỏ

Mới đây, ca sĩ Hải Băng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi tiết lộ thông tin đang mang thai con thứ ba. Ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của bà xã Thành Đạt vì cách đây 3 tháng cô vừa trải qua ca sinh mổ. Được biết, bác sĩ khuyên cô không nên giữ em bé vì lần mang thai này rủi ro rất lớn cho mẹ và thai nhi. Dù vậy Hải Băng vẫn quyết không phá bỏ.

Bất chấp nguy hiểm, Hải Băng quyết giữ lại em bé - Ảnh: FBNV

Sau 2 năm kết hôn, Hải Băng đang mang thai con thứ 3 với ông xã Thành Đạt - Ảnh: FBNV

Về phía Thành Đạt, dù rất lo lắng nhưng anh ủng hộ quyết định của bà xã. Cách đây vài giờ, nam diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh xuống tóc để cầu bình an cho vợ con trên trang cá nhân.