Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì

Dù nghén nặng không ăn uống được gì nhưng Hải Băng vẫn gượng dậy đi chơi cùng Thành Đạt và con gái để "giải ngố".
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Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi cùng Thành Đạt và bé Kem ở một trung tâm thương mại. Nữ ca sĩ mặc đồ đôi cùng con gái và ghi lại nhiều bức ảnh xinh tươi. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Băng tái xuất sau tin mang thai hai tháng dù mới sinh mổ chưa lâu. Con trai của cặp đôi còn quá nhỏ nên được cho ở nhà cùng bà.
Trên trang cá nhân, giọng ca Viên đá nhỏ tâm sự rằng sức khỏe không được tốt do ốm nghén nặng. Mấy ngày nay, người đẹp không ăn uống được gì mà chỉ nằm ì một chỗ ở nhà.
"Ba đưa 2 mẹ con đi giải ngố...Nằm phẹp ở nhà cả ngày bị ì người...không làm nổi gì...tối được ra đường tí...không ăn thì đói...ăn xong...đòi về gấp. Bây giờ hiểu được 1 tí mấy mẹ bị ngén rùi, mệt và khó chịu kinh khủng", Hải Băng viết.