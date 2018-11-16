Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì

Hậu trường 16/11/2018 10:46

Dù nghén nặng không ăn uống được gì nhưng Hải Băng vẫn gượng dậy đi chơi cùng Thành Đạt và con gái để "giải ngố".

Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đi chơi cùng Thành Đạt và bé Kem ở một trung tâm thương mại. Nữ ca sĩ mặc đồ đôi cùng con gái và ghi lại nhiều bức ảnh xinh tươi. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Băng tái xuất sau tin mang thai hai tháng dù mới sinh mổ chưa lâu. Con trai của cặp đôi còn quá nhỏ nên được cho ở nhà cùng bà.

Trên trang cá nhân, giọng ca Viên đá nhỏ tâm sự rằng sức khỏe không được tốt do ốm nghén nặng. Mấy ngày nay, người đẹp không ăn uống được gì mà chỉ nằm ì một chỗ ở nhà.

"Ba đưa 2 mẹ con đi giải ngố...Nằm phẹp ở nhà cả ngày bị ì người...không làm nổi gì...tối được ra đường tí...không ăn thì đói...ăn xong...đòi về gấp. Bây giờ hiểu được 1 tí mấy mẹ bị ngén rùi, mệt và khó chịu kinh khủng", Hải Băng viết.

Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 1
Thành Đạt đưa Hải Băng đi chơi xả stress sau khi đón nhận tin mang thai lần ba - Ảnh: FBNV
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 2
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 3
Lần mang thai này, Hải Băng ốm nghén nặng nên không ăn uống được gì - Ảnh: FBNV
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 4
Hải Băng hiện đang mang bầu hai tháng sau ba tháng sinh mổ. Dù phải đối mặt với nguy cơ nứt vỡ tử cung và nhiều rủi ro khác nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết định không bỏ con - Ảnh: FBNV
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 5
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 6
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 7
Con gái của Hải Băng chưa được hai tuổi nhưng rất lanh lẹ và thông minh - Ảnh: FBNV
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 8
Mang thai sau ba tháng sinh mổ, Hải Băng nghén nặng không ăn uống được gì - Ảnh 9
Mẹ con Hải Băng mặc đồ đôi chụp ảnh 'xì tin' hết nấc - Ảnh: FBNV
Thành Đạt cạo đầu, cầu bình an cho Hải Băng khi vợ quyết giữ thai dù bác sĩ khuyên bỏ

Thành Đạt cạo đầu, cầu bình an cho Hải Băng khi vợ quyết giữ thai dù bác sĩ khuyên bỏ

Sau khi biết tin bà xã Hải Băng quyết giữ lại con thứ 3 dù bị bác sĩ khuyến cáo nguy hiểm, Thành Đạt vô cùng lo lắng. Anh đã xuống tóc để cầu bình an cho vợ con.

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