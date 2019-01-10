Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai

Hậu trường 10/01/2019 15:52

Sau khi hé lộ thông tin mang thai con thứ ba, Hải Băng lần đầu chia sẻ ảnh bụng bầu lùm lùm trên mạng xã hội.

Mới đây, Hải Băng đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh mới khoe vẻ đẹp tươi trẻ cùng làn da trắng mịn. Có thể thấy, vòng 2 của nữ ca sĩ đã bắt đầu lớn dần trong những tháng giữa thai kỳ. Thời gian qua, Hải Băng bị nghén khá nặng nên không ăn uống được nhiều.

Hiện tại, cô vừa phải chăm con gái lớn 2 tuổi và con trai 5 tháng nên khá vất vả khi mang bầu con thứ ba. Dù vậy, nhờ được chồng hỗ hết mình trong những công việc nội trợ nên Hải Băng vẫn có thời gian dưỡng da và đi ra ngoài mua sắm. 

Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai - Ảnh 1
Hải Băng chính thức khoe bụng bầu khi mang thai lần ba - Ảnh: Internet

Dưới bài chia sẻ này, nhiều cư dân mạng để lại lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ của Hải Băng. Thông thường, phụ nữ sau sinh hay khi mang thai thường khá mệt mỏi nên khó giữ được gương mặt tươi tắn. Dù vậy, Hải Băng trông vẫn rất xinh đẹp cũng như sở hữu gu thời trang hợp thời.

Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai - Ảnh 2
Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai - Ảnh 3
Dù biết giữ con lại sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng Hải Băng vẫn quyết định không nghe theo lời khuyên của bác sĩ - Ảnh: Internet
Hải Băng khoe bụng bầu lùm lùm sau 5 tháng sinh mổ con thứ hai - Ảnh 4
Con gái đầu lòng của Hải Băng - Thành Đạt mới 2 tuổi, con trai thứ hai được 5 tháng - Ảnh: Internet

Hải Băng sinh con thứ hai vào tháng 7/2018. Tuy nhiên, đầu tháng 11 vừa qua cô bất ngờ chia sẻ thông tin đang mang bầu con thứ ba khiến nhiều fan khá sốc. Tuy phải đối mặt với nhiều nguy cơ như nứt cổ tử cung hay sức khỏe xuống cấp nhưng giọng ca Viên đá nhỏ vẫn quyết giữ con lại.

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Trước những lời chỉ trích "độc mồm, độc miệng" từ antifan, Hải Băng bình tĩnh đón nhận và tự trấn an bản thân để vượt qua tất cả.

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