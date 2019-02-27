Khoe ảnh siêu âm thai 5 tháng tuổi, Hải Băng tiết lộ giới tính và điểm đặc biệt về con thứ 3

Sau khi đi khám về, ca sĩ Hải Băng vui mừng cho biết tình trạng sức khỏe của mình và thai nhi đang rất ổn định.

Cách đây ít phút, ca sĩ Hải Băng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ khi khoe ảnh siêu âm của con thứ 3. Kèm theo đó, giọng ca Viên đá nhỏ còn thích thú tiết lộ về điểm đặc biệt của thai nhi: “Trộm vía lắm em khỏe, mẹ cũng ổn định. Bầu 3 đứa, đi siêu âm đứa nào mũi cũng cao mà đẻ ra thì đứa nào cũng tẹt. Không giống 2 ông bà già nhà nó gì hết".

Hải Băng hào hứng khoe ảnh siêu âm con thứ 3 trên Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Em bé lộ rõ nhiều đường nét trên gương mặt, đặc biệt là sống mũi cao - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, vợ chồng Hải Băng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè. Đặc biệt, khi được một người quen hỏi giới tính em bé, bà mẹ bỉm sữa không hề giấu giếm mà hào hứng tiết lộ con thứ 3 là một bé trai.

Hải Băng công khai giới tính con thứ 3 với mọi người - Ảnh: FBNV

Để đảm bảo sức khỏe, nữ ca sĩ vừa đưa ra quyết định sẽ 'treo trứng' sau khi con thứ 3 ra đời - Ảnh: FBNV

Gia đình nhỏ hạnh phúc của vợ chồng Thành Đạt - Hải Băng. Sắp tới, cặp đôi sẽ đón thêm thành viên mới chào đời - Ảnh: FBNV

Hải Băng – Thành Đạt kết hôn vào giữa năm 2017. Tổ ấm nhỏ của cặp đôi ngày càng ấm áp và nhiều tiếng cười khi các nhóc tỳ đáng yêu lần lượt ra đời. Hiện tại, Hải Băng đang mang thai con thứ 3 ở tháng thứ 5. Từ khi biết vợ có bầu, Thành Đạt đã cạo đầu để cầu bình an cho vợ con. Ngoài ra, anh cũng dành thời gian phụ vợ lo việc nhà, chăm con để cô an tâm nghỉ ngơi, dưỡng thai tốt nhất.

Mang bầu lần ba, Hải Băng tự nhận 'đẻ hơn máy' và quyết 'treo trứng' vì sức khỏe yếu Vì sức khỏe không cho phép, ca sĩ Hải Băng quyết định "treo trứng" sau khi sinh con thứ ba. Tuy nhiên, cô cảm thấy gia đình đã quá đầy đủ và hạnh phúc vì có đến 3 "thiên thần nhỏ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-anh-sieu-am-thai-5-thang-tuoi-hai-bang-tiet-lo-gioi-tinh-va-diem-dac-biet-ve-con-thu-3-316661.html