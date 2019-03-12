Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân

Hậu trường 12/03/2019 11:10

Bà xã Thành Đạt khiến nhiều chị em trầm trồ, xuýt xoa bởi hình ảnh xinh đẹp hết cỡ khi đang mang thai con thứ 3.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hải Băng nhận được cơn mưa lời khen khi đăng tải loạt ảnh xinh đẹp, cuốn hút bên hai nhóc tỳ đáng yêu. Đang mang thai ở tháng thứ 6, giọng ca Viên đá nhỏ vẫn khiến công chúng trầm trồ khi giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng làn da mịn màng không tỳ vết.

Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân - Ảnh 1
Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên hai nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV
Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân - Ảnh 2
Mang thai ở tháng thứ 6, nữ ca sĩ có tâm trạng thoải mái và sức khỏe ổn định - Ảnh: FBNV
Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân - Ảnh 3
Cô được ông xã phụ chăm con để có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thai - Ảnh: FBNV
Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân - Ảnh 4
Bà mẹ bỉm sữa từng chia sẻ, sau khi sinh con thứ 3 cô sẽ 'treo trứng' không đẻ nữa - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, bà mẹ bỉm sữa còn nhắn nhủ chị em hãy cứ sống ích kỷ cho mình để trở nên xinh đẹp và tự tin hơn.

“Bí mật được bật mí... Ai nói bầu không được điệu không được đẹp... là phụ nữ tôi sẽ tự làm mình tỏa sáng dù thế nào... Băng muốn nhắn nhủ đến tất cả chị em phụ nữ và đặc biệt là các mom vĩ đại... hãy cứ ích kỷ tí cho bản thân để đẹp cả khi làm nội trợ... xinh đẹp sẽ giúp các bạn tự tin hơn... tự tin sẽ giúp thành công... chỉ có thành công mới giúp chúng ta có được hạnh phúc hoàn hảo...”, cô viết.

Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân - Ảnh 5
Bà mẹ bỉm sữa cho rằng, phụ nữ dù làm nội trợ cũng phải đẹp - Ảnh: FBNV
Hải Băng khoe bụng bầu lớn bên 2 con, khuyên phụ nữ hãy cứ ích kỷ cho bản thân - Ảnh 6
Gia đình hạnh phúc của Hải Băng và Thành Đạt hiện tại - Ảnh: FBNV

Hải Băng kết hôn với diễn viên Thành Đạt năm 2017. Hiện tại, cặp đôi đang chuẩn bị chào đón con thứ 3. Từ khi mang thai, Hải Băng được ông xã yêu thương và cưng chiều hết mực. Đặc biệt khi biết tin sắp lên chức bố lần 3, Thành Đạt đã cạo đầu để cầu bình an cho vợ con.

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