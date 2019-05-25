Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ

Hậu trường 25/05/2019 18:12

Sau bao ngày hồi hộp lo lắng, giọng ca "Viên đá nhỏ" đã sinh con thứ 3 khỏe mạnh. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người.

Ít giờ trước, diễn viên Thành Đạt vui mừng thông báo vừa lên chức bố lần 4 trên trang Facebook cá nhân. Ông bố trẻ không kiềm được xúc động nhớ lại những ngày đầu khi mới biết tin "sét đánh" là vợ mang thai khi chỉ mới sinh mổ được ít tháng. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã Hải Băng đã không ngại nguy hiểm, hi sinh vì hạnh phúc gia đình.

Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 1
Thành Đạt vào phòng sinh động viên tinh thần Hải Băng trong giây phút quan trọng - Ảnh: FBNV
Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 2
Có thể thấy, tâm trạng của nữ ca sĩ khá ổn định, cô tỉnh táo lúc chụp ảnh cùng chồng - Ảnh: FBNV

Thành Đạt xúc động: "Hôm nay (25/5/2019) lại có thêm 1 thiên thần mới ra đời để đến với gia đình mình. Nhớ lại ngày ấy, ngày mà vợ chồng mình nghe qua như sét đánh ngang tai. Tất cả đều lo lắng vì 7 bác sĩ đã có đến 5 bác bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ. Vợ chồng mình đã cố gắng quyết định trong khó khăn rằng giữ lại con hay bỏ... Dẫu biết rằng quyết định này vô cùng nguy hiểm cho mẹ. Đơn giản trong bản năng của một người làm mẹ không cho phép bất kì một ai cướp đi sự sống của một sinh linh vừa tụ hình. Sự vĩ đại của một người mẹ, sự hy sinh của vợ đã được đền đáp thật ngọt ngào bằng ca sinh mổ mẹ tròn con vuông.

Cảm ơn mẹ nhiều nhé! Bấy nhiêu thôi, cực khổ nhiều rồi, vất vả, hy sinh cũng nhiều rồi. Giờ thì tranh thủ xuất viện về tổ ấm của mình, nơi mà ba hứa sẽ chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc sau này. Một lần nữa cảm ơn vợ, cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này".

Bên cạnh đó, Thành Đạt cũng không quên khoe loạt ảnh cùng vợ trong phòng sinh và hé lộ hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ. Dù chỉ để lộ một góc gương mặt và cánh tay, nhưng có thể thấy cậu nhóc rất đáng yêu, bụ bẫm và khỏe mạnh.

Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 3

Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ - Ảnh 4
Những hình ảnh đầu tiên của cậu nhóc được Thành Đạt tiết lộ - Ảnh: FBNV

Hải Băng - Thành Đạt "về chung nhà" vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, tổ ấm của cặp đôi ngày càng hạnh phúc êm đềm. Từ khi làm vợ, làm mẹ, giọng ca Viên đá nhỏ gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô chuyên tâm chăm sóc chồng con, lo cho gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh online phụ chồng lo kinh tế.

Quyết định triệt sản sau sinh lần 3 của Hải Băng bị phản đối vì lý do này

Quyết định triệt sản sau sinh lần 3 của Hải Băng bị phản đối vì lý do này

Bà xã Thành Đạt khẳng định quyết định triệt sản của cô là sự lựa chọn sáng suốt sau khi đã tìm hiểu kỹ càng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng - Thành Đạt Hải Băng Thành Đạt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026