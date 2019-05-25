Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ

Ít giờ trước, diễn viên Thành Đạt vui mừng thông báo vừa lên chức bố lần 4 trên trang Facebook cá nhân. Ông bố trẻ không kiềm được xúc động nhớ lại những ngày đầu khi mới biết tin "sét đánh" là vợ mang thai khi chỉ mới sinh mổ được ít tháng. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã Hải Băng đã không ngại nguy hiểm, hi sinh vì hạnh phúc gia đình.

Thành Đạt vào phòng sinh động viên tinh thần Hải Băng trong giây phút quan trọng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, tâm trạng của nữ ca sĩ khá ổn định, cô tỉnh táo lúc chụp ảnh cùng chồng - Ảnh: FBNV

Thành Đạt xúc động: "Hôm nay (25/5/2019) lại có thêm 1 thiên thần mới ra đời để đến với gia đình mình. Nhớ lại ngày ấy, ngày mà vợ chồng mình nghe qua như sét đánh ngang tai. Tất cả đều lo lắng vì 7 bác sĩ đã có đến 5 bác bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ. Vợ chồng mình đã cố gắng quyết định trong khó khăn rằng giữ lại con hay bỏ... Dẫu biết rằng quyết định này vô cùng nguy hiểm cho mẹ. Đơn giản trong bản năng của một người làm mẹ không cho phép bất kì một ai cướp đi sự sống của một sinh linh vừa tụ hình. Sự vĩ đại của một người mẹ, sự hy sinh của vợ đã được đền đáp thật ngọt ngào bằng ca sinh mổ mẹ tròn con vuông.