Ca sĩ Hải Băng vừa hạ sinh con thứ 3, hé lộ hình ảnh nhóc tỳ đáng yêu khi vừa ra khỏi bụng mẹ

Sau bao ngày hồi hộp lo lắng, giọng ca "Viên đá nhỏ" đã sinh con thứ 3 khỏe mạnh. Cô nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người.
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Ít giờ trước, diễn viên Thành Đạt vui mừng thông báo vừa lên chức bố lần 4 trên trang Facebook cá nhân. Ông bố trẻ không kiềm được xúc động nhớ lại những ngày đầu khi mới biết tin "sét đánh" là vợ mang thai khi chỉ mới sinh mổ được ít tháng. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã Hải Băng đã không ngại nguy hiểm, hi sinh vì hạnh phúc gia đình.
Thành Đạt xúc động: "Hôm nay (25/5/2019) lại có thêm 1 thiên thần mới ra đời để đến với gia đình mình. Nhớ lại ngày ấy, ngày mà vợ chồng mình nghe qua như sét đánh ngang tai. Tất cả đều lo lắng vì 7 bác sĩ đã có đến 5 bác bảo phải bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho mẹ. Vợ chồng mình đã cố gắng quyết định trong khó khăn rằng giữ lại con hay bỏ... Dẫu biết rằng quyết định này vô cùng nguy hiểm cho mẹ. Đơn giản trong bản năng của một người làm mẹ không cho phép bất kì một ai cướp đi sự sống của một sinh linh vừa tụ hình. Sự vĩ đại của một người mẹ, sự hy sinh của vợ đã được đền đáp thật ngọt ngào bằng ca sinh mổ mẹ tròn con vuông.
Cảm ơn mẹ nhiều nhé! Bấy nhiêu thôi, cực khổ nhiều rồi, vất vả, hy sinh cũng nhiều rồi. Giờ thì tranh thủ xuất viện về tổ ấm của mình, nơi mà ba hứa sẽ chỉ có những tiếng cười và niềm hạnh phúc sau này. Một lần nữa cảm ơn vợ, cảm ơn các con đã đến với ba trong cuộc đời này".
Bên cạnh đó, Thành Đạt cũng không quên khoe loạt ảnh cùng vợ trong phòng sinh và hé lộ hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ. Dù chỉ để lộ một góc gương mặt và cánh tay, nhưng có thể thấy cậu nhóc rất đáng yêu, bụ bẫm và khỏe mạnh.
Hải Băng - Thành Đạt "về chung nhà" vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, tổ ấm của cặp đôi ngày càng hạnh phúc êm đềm. Từ khi làm vợ, làm mẹ, giọng ca Viên đá nhỏ gần như rút lui khỏi làng giải trí Việt. Cô chuyên tâm chăm sóc chồng con, lo cho gia đình và chuyển hướng sang kinh doanh online phụ chồng lo kinh tế.