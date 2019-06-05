Con mới sinh chưa hết tím tái đã bị buông lời khiếm nhã, Hải Băng lập tức dằn mặt

Trước câu hỏi kém duyên của dân mạng nghi ngờ con trai mới sinh cắt mí mắt, Hải Băng lập tức phản pháo.

Chuyện ca sĩ Hải Băng mang bầu 8 tuần sau 3 tháng sinh mổ từng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Dù được các bác sĩ khuyên bỏ thai, nhưng cô vẫn quyết giữ con. Trải qua thời kỳ thai nghén cam go, cuối cùng bà xã Thành Đạt cũng đã vượt cạn thành công. Dù em bé sau sinh hơi yếu, phải thở oxy nhưng hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn và được cho xuất viện. Mới đây, bà mẹ bỉm sữa vừa khoe ảnh con trai 10 tháng bế em mới sinh và hôn lên trán cực đáng yêu kèm chú thích nói về cuộc sống viên mãn: "Thời gian với tôi bây giờ trôi qua đều ý nghĩa, bên con, chăm con... hưởng thụ cái tình yêu to lớn này".

Gần 2 tuần sau sinh mổ, con trai Hải Băng vẫn chưa hết tím tái, mí mắt sưng đỏ - Ảnh: FBNV Cậu nhóc nhận được nhiều lời ngợi khen bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên có thể thấy, sau gần 2 tuần chào đời con trai Hải Băng vẫn chưa hết tím tái, đặc biệt là hai mí mắt. Việc này khiến dân mạng thắc mắc, thậm chí một vài người còn hoài nghi nữ ca sĩ cắt mí cho bé khi vừa chào đời. Câu hỏi này khiến cô khá khó chịu.

Cụ thể khi bị dân mạng hỏi: "Còn nhỏ mà được cắt mí luôn à chị", Hải Băng lập tức đáp trả một cách khó chịu: "Bạn nghĩ sao hỏi bé cắt mí được vậy?". Liên tục nhận được những câu hỏi vô duyên, Hải Băng tỏ thái độ khó chịu - Ảnh: FBNV Trước đó, cô cũng đăng tải hình ảnh này trên Instagram và bị hỏi tới tấp: "Có vụ cắt mí baby luôn hở bạn"; "Nhìn mà giống như ba mẹ cắt tạo 2 mí ngay lúc em mới sinh ra vậy, lạ quá"; "Cắt mí hả"... Ít ngày trước, bà xã Thành Đạt từng lên tiếng giải thích về việc em bé bị tím tái: "Vì lúc lấy thai ra là quá trình bóc tách của mẹ hơi bị dính gì đó nên là lấy thai em lâu, em hơi bị ngộp, bị tím". Cô giải thích, khoảng 1 tháng hiện tượng này sẽ hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-moi-sinh-chua-het-tim-tai-da-bi-buong-loi-khiem-nha-hai-bang-lap-tuc-dan-mat-327132.html