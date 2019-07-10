Liều mình sinh liền tù tì 3 con cho Thành Đạt, Hải Băng được ông xã tặng từ nhẫn kim cương đến xế hộp tiền tỷ

Hậu trường 10/07/2019 15:09

Sau khi thành công hạ sinh quý tử thứ 3 bất chấp nguy hiểm, ca sĩ Hải Băng được ông xã Thành Đạt cưng như trứng mỏng.

Từ khi trở thành bà mẹ liều lĩnh nhất Vbiz, cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Hải Băng và Thành Đạt luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trải qua 3 lần sinh nở đầy vất vả, Hải Băng ngày càng được ông xã yêu thương và chiều chuộng hết mực.

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Hải Băng hạnh phúc bên các con và ngày càng được chồng yêu chiều - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hải Băng vừa khoe chiếc nhẫn kim cương đắt giá Thành Đạt tặng kèm dòng trạng thái: Mình cũng được tặng nhẫn chgiỡn à! Thanks nhé bạn chồng”. Trên Instagram, nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ thêm: “Bữa giờ đòi mua hột xoài, ông im im, bữa nay đi đâu về nói ba lựa cho mẹ được 1 cái rồi đẹp lắm”.

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Bài đăng khoe được chồng tặng nhẫn của Hải Băng - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của ca sĩ Hải Băng, Thành Đạt không quên nhắn nhủ đến bà xã: “Phải ngoan, sẽ có nữa”. Trong khi đó, Hải Băng hài hước đáp lại: “Có gì cũng được đừng cho thêm thằng nữa là cám ơn”. Bên cạnh đó là những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ hạnh phúc của nữ ca sĩ từ người hâm mộ.

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Màn đối đáp của cặp đôi khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Để “thưởng nóng” cho bà xã sau khi sinh con thứ 3, Thành Đạt cũng không tiếc tiền mua xế hộp tiền tỷ. Theo đó, nam diễn viên quyết định tặng vợ xe mới để cô thuận tiện đi lại cũng như để chở các thành viên trong gia đình đi du lịch.

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Thành Đạt 'chơi lớn' tặng bà xã xế hộp...
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...cùng hàng loạt đồ hiệu cao cấp - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tặng vợ những món đồ hiệu đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Có thể thấy, sau nhiều năm “về chung một nhà”, Thành Đạt vẫn rất tâm lý và thường xuyên làm điều bất ngờ cho Hải Băng như thuở mới yêu.

Hải Băng bất ngờ khoe lại ảnh lúc mang thai con gái đầu ở tháng thứ 3 vẫn thon gọn, gợi cảm bất ngờ

Hải Băng bất ngờ khoe lại ảnh lúc mang thai con gái đầu ở tháng thứ 3 vẫn thon gọn, gợi cảm bất ngờ

Hình ảnh cũ được nữ ca sĩ chia sẻ lại nhưng khiến ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.

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Từ khóa:   hải băng Hải Băng - Thành Đạt

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